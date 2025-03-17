Інтерфакс-Україна

Події

18:11 17.03.2025

ВООЗ і Міндовкілля працюватимуть над методикою оцінки впливу екологічної шкоди на здоров'я людей

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Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) спільно з Міністерством захисту довкілля і природних ресурсів України розпочнуть роботу над методикою оцінки впливу екологічної шкоди на здоров'я людей.

Про це стало відомо за результатом зустрічі команди міністерства із директором з питань інфекційних захворювань, довкілля та здоров’я, виконавчим директором Офісу регіонального директора ВООЗ у Європі Роббом Батлером.

"У рамках зустрічі йшлося про виконання рекомендації 5 Екологічного договору для України, розробленого Міжнародною робочою групою високого рівня щодо екологічних наслідків війни під головуванням керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака та колишньої міністерки закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі в понеділок.

Як відзначила директор Департаменту екологічної оцінки Міндовкілля Марина Шимкус, в Україні відсутня будь-яка методика, яка б чітко визначала причинно-наслідкові зв'язки між руйнуванням довкілля внаслідок війни та станом здоров'я людини. Це може спричинити певні складнощі у доведенні в міжнародних судах фактів негативного впливу війни на стан довкілля та здоров’я населення.

"Нам важлива допомога партнерів у розробці відповідного документа, який б дозволяв ефективно визначати такі взаємозв'язки. ВООЗ має значний досвід оцінки впливу різних чинників на здоров'я людини", - йдеться у повідомленні.

До того ж, як відзначили експерти, розробка підходів оцінки впливу війни на довкілля та відповідно здоров'я людини може бути корисною не лише для України, але й інших країн світу.

Також у рамках зустрічі представники Міндовкілля наголосили на необхідності залучити до співпраці МОЗ України.

Представники ВООЗ висловили можливість спільної роботи також у питаннях оцінки впливу зміни клімату на здоров'я людей та на систему охорони здоров'я в цілому. "Наприклад, у Великобританії 6,5% усіх викидів СО2 припадає на сектор охорони здоров'я. Тож країна зацікавлена будувати систему охорони здоров'я, яка менше впливатиме на зміну клімату. Й ВООЗ вже має багато напрацювань та досліджень у цій сфері", - зазначається в повідомленні.

Окрім того, обговорили й співпрацю Міндовкілля та ВООЗ в контексті реформи екоосвіти в Україні.

"Мета реформи - не лише сформувати нові "зелені" професії, але й впровадити екологічні знання в усі рівні освіти. Напрацювання ВООЗ нададуть можливість сформувати сучасні навчальні та дидактичні матеріали", - повідомляє Міндовкілля.

Екологічний договір для України - це 50 рекомендацій для України та світової спільноти, які втілюють уніфікований підхід до оцінки впливу російської війни в Україні на довкілля, визначають підходи до компенсації за заподіяну шкоду, а також пропозиції щодо "зеленого" відновлення.

Рекомендація 5 Екологічного договору передбачає, що Всесвітня організація охорони здоров'я та інші міжнародні організації охорони здоров'я повинні допомогти Україні в оцінці впливу екологічної шкоди на здоров'я людей. Це має бути спрямовано на визначення завданої шкоди та мінімізацію ризиків для здоров'я там, де це можливо.

Теги: #вооз #міндовкілля

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