Інтерфакс-Україна
Події
15:25 13.11.2025

Екологічна громадськість закликала відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції

2 хв читати
Екологічна громадськість закликала відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції

Низка громадських організацій та екоактивістів, що працюють у царині захисту довкілля, закликали президента України Володимира Зеленського відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції.

Про це йдеться у заяві, текст якої за підписом майже 50 провідних українських екологічних організацій та експертів, отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Підписанти наголошують, що ліквідація самостійного міністерства довкілля послабила державну екополітику, створила додаткові корупційні ризики у сфері надрокористування та лісового господарства, а також ускладнила виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

У заяві також зазначається, що після оприлюднення фактів, пов’язаних з антикорупційною операцією "Мідас", необхідно невідкладно відновити незалежне Міністерство захисту довкілля та усунути всіх фігурантів цієї справи з органів виконавчої влади.

"Міндовкілля — не "ресурсне відомство". Це — ключовий державний орган, що має бути незалежним у формуванні довкіллєвої політики задля здорового життя у чистому довкіллі. Інтеграція цього міністерства у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля (влітку 2025р – ІФ-У), означає нівелювання довкіллєвих пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі прийняття рішень, а також є дуже серйозним ризиком для виникнення нових корупційних схем. За майже півроку існування нового міністерства воно продемонструвало неефективність у своїй роботі", - йдеться у заяві.

На думку підписантів, з моменту створення об’єднаного міністерства не проведена жодна ключова реформа. І це при тому, що в довкіллєвій галузі Україна має зобов’язання транспонувати понад 200 директив і регламентів. "Об’єднане міністерство не встигає навіть гасити скандали із забудовами Карпат, несанкціонованими сміттєзвалищами, неправомірно виданими дозвільними документами на поводження з небезпечними відходами, незаконними рубками лісів, системним і коректним збором фактів впливу воєнних дій на довкілля".

Крім того, зазначається, що Європейська комісія у своєму звіті акцентувала увагу на викликах, які наразі є в Україні із захистом довкілля. Як то на значні корупційні ризики, які пов’язані з надро- і землекористуванням, з незаконними рубками.

"З огляду на вищевикладені аргументи ми вимагаємо від народних депутатів відновлення роботи окремого міністерства у найкоротші строки і призначити керівником міністерства кандидатуру, яка посилить довіру до уряду України", - йдеться у заяві.

Наразі заяву підписали близько 50 ГО та екоактивістів, зокрема, Громадська ініціатива "Голка", Ірина Федорів, МБО "Екологія - Право - Людина", Олена Кравченко, ГО "Українська природоохоронна група", Олексій Василюк, ГО "Save Dnipro", Ірина Черниш, ГО "Маріуполь нуль відходів", Наталія Гаєцька, ГО "Zero Waste Society", Анастасія Мартиненко, ГО "Код 21", Олена Мудра, ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС", Ганна Гопко та багато інших.

Теги: #громадськість #міндовкілля

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:42 13.10.2025
У Києві відбувся пікет проти Мінекономіки: активісти вимагають розслідування екологічних порушень

У Києві відбувся пікет проти Мінекономіки: активісти вимагають розслідування екологічних порушень

15:49 14.07.2025
Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

15:28 11.07.2025
Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

17:01 08.07.2025
Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

20:07 06.07.2025
Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

18:40 30.06.2025
Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

15:55 25.06.2025
Кабмін схвалив Стратегію реформування державного екологічного контролю в Україні до 2029 року – Міндовкілля

Кабмін схвалив Стратегію реформування державного екологічного контролю в Україні до 2029 року – Міндовкілля

15:41 30.05.2025
Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

17:38 16.05.2025
Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

Міндовкілля надало технічну експертизу для підготовки угоди про корисні копалини - міністр

09:41 13.05.2025
Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

Гринчук: маємо попередні домовленості з донорами про фінансування відновлення водності річки Саксагань задля забезпечення водою людей

ВАЖЛИВЕ

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Троє загиблих, один поранений унаслідок ворожого удару в Харківській області

Зеленський повідомив, що не спілкувався з Міндічем від початку розслідування

Зеленський: Будь-яке рішення щодо виведення військ із Покровська є справою військових командирів

ЗСУ знешкодили 102 ворожих БпЛА зі 138, відомо про влучання на 10 локаціях

ОСТАННЄ

Енергокомітет Ради розгляне питання звільнення глави Міненерго Гринчук на засіданні в п’ятницю

АТБ домовився з "Укрпоштою" про безкоштовну доставку продуктів від 299 грн

Посол ЄС: Влада підтримує розслідування корупції в енергетиці, це сильний сигнал, що незалежні інституції України працюють

СБУ заочно повідомила про підозру російському генералу за участь в окупації Херсона у 2022 році

Розслідування в енергосекторі України демонструє, що антикорупційні органи функціонують, - Єврокомісія

Ще сім укриттів нового покоління у школах і садках планують звести у Києві до кінця року - КМДА

Фон дер Ляєн назвала три варіанти, які розглядає Єврокомісія щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Мерц у розмові із Зеленським наголосив на очікуваннях Німеччини щодо продовження Україною боротьби з корупцією та подальших реформ

Країни Північної Європи та Балтії оголосили про пакет допомоги Україні на суму $500 млн в рамках ініціативи PURL

У ЦПД дали роз'яснення щодо санкційних рішень проти Міндіча та Цукермана

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА