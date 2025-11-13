Екологічна громадськість закликала відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції

Низка громадських організацій та екоактивістів, що працюють у царині захисту довкілля, закликали президента України Володимира Зеленського відновити роботу Міністерства захисту довкілля як окремої інституції.

Про це йдеться у заяві, текст якої за підписом майже 50 провідних українських екологічних організацій та експертів, отримало агентство "Інтерфакс-Україна" у четвер.

Підписанти наголошують, що ліквідація самостійного міністерства довкілля послабила державну екополітику, створила додаткові корупційні ризики у сфері надрокористування та лісового господарства, а також ускладнила виконання євроінтеграційних зобов’язань України.

У заяві також зазначається, що після оприлюднення фактів, пов’язаних з антикорупційною операцією "Мідас", необхідно невідкладно відновити незалежне Міністерство захисту довкілля та усунути всіх фігурантів цієї справи з органів виконавчої влади.

"Міндовкілля — не "ресурсне відомство". Це — ключовий державний орган, що має бути незалежним у формуванні довкіллєвої політики задля здорового життя у чистому довкіллі. Інтеграція цього міністерства у структуру, яка одночасно відповідає за економіку, аграрну політику та охорону довкілля (влітку 2025р – ІФ-У), означає нівелювання довкіллєвих пріоритетів та постійний конфлікт інтересів у самому центрі прийняття рішень, а також є дуже серйозним ризиком для виникнення нових корупційних схем. За майже півроку існування нового міністерства воно продемонструвало неефективність у своїй роботі", - йдеться у заяві.

На думку підписантів, з моменту створення об’єднаного міністерства не проведена жодна ключова реформа. І це при тому, що в довкіллєвій галузі Україна має зобов’язання транспонувати понад 200 директив і регламентів. "Об’єднане міністерство не встигає навіть гасити скандали із забудовами Карпат, несанкціонованими сміттєзвалищами, неправомірно виданими дозвільними документами на поводження з небезпечними відходами, незаконними рубками лісів, системним і коректним збором фактів впливу воєнних дій на довкілля".

Крім того, зазначається, що Європейська комісія у своєму звіті акцентувала увагу на викликах, які наразі є в Україні із захистом довкілля. Як то на значні корупційні ризики, які пов’язані з надро- і землекористуванням, з незаконними рубками.

"З огляду на вищевикладені аргументи ми вимагаємо від народних депутатів відновлення роботи окремого міністерства у найкоротші строки і призначити керівником міністерства кандидатуру, яка посилить довіру до уряду України", - йдеться у заяві.

Наразі заяву підписали близько 50 ГО та екоактивістів, зокрема, Громадська ініціатива "Голка", Ірина Федорів, МБО "Екологія - Право - Людина", Олена Кравченко, ГО "Українська природоохоронна група", Олексій Василюк, ГО "Save Dnipro", Ірина Черниш, ГО "Маріуполь нуль відходів", Наталія Гаєцька, ГО "Zero Waste Society", Анастасія Мартиненко, ГО "Код 21", Олена Мудра, ГО "Мережа захисту національних інтересів АНТС", Ганна Гопко та багато інших.