Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Кабінет міністрів України затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також ділянок надр для аукціонів та конкурсів на укладання угод про розподіл продукції (УРП), повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави. Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", – наводяться в телеграм-каналі слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

Затверджено два списки: перелік корисних копалин і компонентів стратегічного значення (11 позицій); перелік корисних копалин і компонентів критичного значення (28 позицій включно зі стратегічними)

Також включено 60 ділянок ділянки стратегічного або критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами. Йдеться зокрема про родовища руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

Окрім того, 26 ділянок надр та родовищ стратегічного або критичного значення надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції. Це родовища руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

Документ розроблений на виконання закону Nº 4154-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та регулювання деяких питань стосовно корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення", а також для виконання розділу 13 "Управління критично важливими матеріалами" План України для Ukraine Facility.

Як зазначається, затвердження переліків є також одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, ратифікованої законом України у травні 2025 року.