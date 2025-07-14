Інтерфакс-Україна
Події
15:49 14.07.2025

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

2 хв читати
Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Кабінет міністрів України затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів, а також ділянок надр для аукціонів та конкурсів на укладання угод про розподіл продукції (УРП), повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"Затвердження переліків стратегічних і критичних корисних копалин та ділянок надр є важливим кроком для збереження національної безпеки, розвитку інноваційного виробництва та нарощування промислового потенціалу держави. Це рішення дозволить ефективно управляти ресурсами надр, залучати інвестиції у видобувну галузь та створювати нові можливості для розвитку економіки України в довгостроковій перспективі", – наводяться в телеграм-каналі слова міністра захисту довкілля та природних ресурсів Світлани Гринчук.

Затверджено два списки: перелік корисних копалин і компонентів стратегічного значення (11 позицій); перелік корисних копалин і компонентів критичного значення (28 позицій включно зі стратегічними)

Також включено 60 ділянок ділянки стратегічного або критичного значення, що надаватимуться у користування шляхом проведення аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами. Йдеться зокрема про родовища руд титанових, літієвих, мідних, нікелевих, кобальтових, ніобієвих, берилієвих, цирконієвих, солі калійної, флюориту, апатиту.

Окрім того, 26 ділянок надр та родовищ стратегічного або критичного значення надаватимуться в користування шляхом проведення конкурсу на укладення угоди про розподіл продукції. Це родовища руд ванадієвих, літієвих, титанових, уранових і солі калійної.

Документ розроблений на виконання закону Nº 4154-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оновлення Загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року та регулювання деяких питань стосовно корисних копалин та компонентів стратегічного та критичного значення", а також для виконання розділу 13 "Управління критично важливими матеріалами" План України для Ukraine Facility.

Як зазначається, затвердження переліків є також одним із першочергових завдань для успішної реалізації домовленостей, визначених відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом США про створення Американсько-українського інвестиційного фонду відбудови, ратифікованої законом України у травні 2025 року.

Теги: #міндовкілля #мінерали #угода #кабмін #розподіл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:42 14.07.2025
Кабмін призначив брата ексголови Рахункової палати Пацкана заступником голови Держслужби України у справах дітей

Кабмін призначив брата ексголови Рахункової палати Пацкана заступником голови Держслужби України у справах дітей

14:33 14.07.2025
Кабмін перерозподілив 106 млн грн видатків із санаторного лікування на навчання медиків та спецдопомогу

Кабмін перерозподілив 106 млн грн видатків із санаторного лікування на навчання медиків та спецдопомогу

14:12 14.07.2025
Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

Кабмін вніс до Держреєстру пам’яток два об’єкти спадщини в Києві

10:02 14.07.2025
Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

Комісія з добору директора БЕБ у понеділок поверне уряду лист та не переглядатиме кандидатуру

13:00 12.07.2025
Миколаїв у Римі підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі

Миколаїв у Римі підписав угоду про побратимство з муніципалітетом Барі

10:25 12.07.2025
Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

Україна планує за 5 років залучити понад $2 млрд в понад 20 проєктів в сфері критично важливих матеріалів – URC2025

15:28 11.07.2025
Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

15:01 11.07.2025
Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на 200 млн євро на підтримку переселенців

Україна уклала з БРРЄ кредитну угоду на 200 млн євро на підтримку переселенців

14:37 11.07.2025
НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

НАТО про заяву Трампа щодо озброєння для України за кошт альянсу: союзники докладають зусилля щодо закупівлі ключових поставок зі США

14:35 11.07.2025
Світовий банк надасть $50 млн гранту для відновлення сільського господарства України

Світовий банк надасть $50 млн гранту для відновлення сільського господарства України

ВАЖЛИВЕ

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Понад 200 угод та меморандумів на понад EUR13 млрд підписано на Конференції з питань відновлення України – Шмигаль

У Златополі на Харківщині одна людина загинула, ще сім постраждали внаслідок удару ворожого БпЛА

Шестеро людей зазнали поранень через ворожу атаку безпілотником по навчальному закладу на Сумщині

ОСТАННЄ

"Укрзалізниця" готує до продажу 1,3 млн тонн щебеню

Викрито хакерську групу, яка вкрала з рахунків промпідприємств України майже 4 млн грн

Пошкоджено офіс IT-компанії N-iX у Львові

Кількість постраждалих у Златополі Харківської області зросла до 10 людей - прокуратура

Очільники Мінспорту, Мінфіну, МОЗу, МВС та Мінветеранів залишаться на посадах, стверджує Железняк

Російський БпЛА поцілив по котельні у Златополі - мер

Зеленський запропонував Юлії Свириденко очолити уряд України

Зеленський та Келлог обговорили питання посилення ППО, спільне виробництво та закупівлю зброї, нові санкції проти РФ

Через удар ворожого БпЛА по Харкову пошкоджено зупинку громадського транспорту, без постраждалих

У Харкові пролунав вибух, інформація про наслідки перевіряється - мер

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА