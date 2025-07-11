Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

Україна працює над пошуком нових можливостей для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів, повідомив заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Євген Перелигін.

"70% продуктивних відходів українських, вони походять з радянської ери - з добувної галузі, переробної галузі, металургії. Раніше економічна експертиза деяких екзотичних металів не існувала - вони вважалися побічними продуктами. Сьогодні вони вважаються надзвичайно стратегічно важливими, особливо з огляду на географічну концентрацію. Одна з наших ідей – знайти ці можливості щодо цирконію, германію, галію та інших речовин, які існують в Україні, тому що їх багато, це насправді скарб", - сказав він на панельній дискусії "Бізнесовий вимір" в рамках Конференції з відновлення України-2025.

Паралельно з цим, за словами заступника міністра, реалізується масштабна цифровізація архівних геологічних даних. У рамках другого етапу проєкту з Європейським банком реконструкції та розвитку вже оцифровується понад 60 тис. книжок.

Крім того, планується запуск нових геоекспедицій, що базуватимуться на існуючих ресурсах і враховуватимуть актуальні запити. Зокрема, йдеться про відновлення системного підходу до досліджень, орієнтованих на потреби ключових партнерів