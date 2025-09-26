Інтерфакс-Україна
00:22 26.09.2025

Прем’єрка визнала необхідність дискусії щодо вартості електроенергії для промисловості

3 хв читати

Питання забезпечення вартості електроенергії для української промисловості, яка була б конкурентною з її вартістю за кордоном, потребує дискусії, заявила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко за результатами зустрічі з бізнесом у Дніпрі у четвер.

"Це питання потребує дискусії як всередині уряду, так і в експертному і бізнес-середовищі. Якщо ціна електрики для українського підприємства буде вищою, ніж аналогічна ціна для підприємства за кордоном, ми втрачатимемо конкурентоздатність", – написала вона у телеграм.

Свириденко зазначила, що проблеми гірничо-металургійного комплексу (ГМК) заслуговують на більшу увагу як місцевої влади, так і окремих міністерств.

"Адже такі підприємства не лише роблять внесок в економіку, але й фактично забезпечують життя цілих міст, особливо поблизу лінії фронту. Це і проблематика внутрішніх тарифів, і доступ на зовнішні ринки, і виклики євроінтеграції. Такого секторального підходу не вистачає і в інших важливих галузях", – зазначила очільниця уряду.

Як повідомлялося, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства позаминулого тижня провело нараду з проблемних питань ГМК щодо цін на е/е, тарифів на перевезення та інших витрат задля збереження експортного потенціалу за участі представників Міненерго, НКРЕКП, "Укрзалізниці" та "Укренерго".

"Мета - напрацювати рішення, аби зменшити витрати для українських металургів, зберегти експортний потенціал підприємств, підтримати виробництво. Будемо напрацьовувати збалансовані рішення по кожному", - констатував міністр", - написав за її результатами міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев. За його словами, серед головних питань – ціни на електроенергію та для металургійних виробництв, логістичні витрати, дефіцит сировини.

Один з учасників наради повідомив агентству "Інтерфакс-Україна", що на ній тільки озвучувалися проблеми та можливі шляхи їх вирішення, але більш детально варіанти рішень домовились обговорити у жовтні.

Представники ГМК неодноразово вказували на вкрай негативний вплив підвищення цін на е/е та зростання тарифів на залізничні перевезення. Зокрема, через ріст цін на е/е зупинився Інгулецький ГЗК "Метінвесту" і зараз він фактично знаходиться в простої, констатував операційний директор групи "Метінвест" Олександр Мироненко в нещодавньому інтерв’ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Генеральний директор ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська обл.) Мауро Лонгобардо, який брав участь у зустрічі зі Свириденко, спочатку у червні, а потім цього тижня на конференції надрокористувачів розповів про критичну ситуацію на підприємстві, що склалася, зокрема, через високі тарифи на електроенергію. За його твердженням, протягом майже всього першого півріччя ціни на е/е в Україні були найвищими у Європі, а в липні вони виросли ще: з урахуванням вартості за транспортування та розподіл ціна за мегават становила $150. Через ці умови за п’ять місяців цього року чистий збиток компанії сягнув близько 3,8 млрд грн.

"Ми оточені природними монополіями, які перекладають свої збитки на бізнес, підвищуючи тарифи. Ми не можемо перекладати їх далі на наших клієнтів, оскільки продаємо товари, ціни на які регулюються світовими ринками. В результаті наш завод четвертий рік поспіль зазнає збитків. Він виживає лише завдяки підтримці нашої материнської компанії, яка вже вклала понад $1 млрд у завод. Але це явно неприйнятно в довгостроковій перспективі", – заявив Лонгобардо на першому міжнародному форумі Національної асоціації добувної промисловості України United by Mining в Києві цього тижня.

Він уточнив, що загальний чистий збиток АМКР у 2022-2024 роках склав майже $2,1 млрд, а вартість електроенергії в ціні продажу продукції комбінату зросла втричі, що змусило його звернутися до уряду України за підтримкою.

"Ми вважаємо, що уряд повинен, перш за все, запровадити обмеження цін для енергоємних підприємств України, розробити регуляторний механізм для створення конкурентних умов серед державних енергогенеруючих компаній, враховуючи, наприклад, модель Франції, і, нарешті, розробити механізми довгострокових контрактів для внутрішніх ринків та міждержавних зв'язків", – вважає керівник АМКР.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/580

Теги: #премєрка #електроенергія #промисловість

