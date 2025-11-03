Обмеження потужності для промисловості скасовані, їх повернення прогнозується з 16:00 до 22:00 – Міненерго

Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Графіки погодинних відключень та обмеження потужності для промисловості скасовані в усіх регіонах завдяки здійсненим аварійно-відновлювальним роботам, повідомило Міністерство енергетики.

"Повернення заходів обмеження прогнозується на період вечірнього піку споживання – з 16:00 до 22:00", – йдеться в інформації міністерства в телеграм.

Водночас Міненерго зазначило, що через ворожі атаки на енергетичні об’єкти є нові знеструмлення в кількох областях. Найскладнішою залишається ситуація на Донеччині. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи.