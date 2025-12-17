Графіки відключення електроенергії діятимуть у четвер майже по всій Україні

НЕК "Укренерго" продовжить у четвер обмеження електропостачання в більшості регіонів України.

"Завтра, 18 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", - йдеться у повідомленні "Укренерго" в Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялось, на ранок середи енергетики після масованої атаки РФ в суботу повернули світло майже 600 тис. споживачів Одещини, залишалося ще трохи більше 30 тис. Графіки не діють, зокрема, в Одеській та Донецькій областях.