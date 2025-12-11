Інтерфакс-Україна
Події
18:09 11.12.2025

"Укренерго" в п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії по всій Україні

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" продовжить на п’ятницю застосування обмежень електроенергії в усіх регіонах.

"Завтра, 12 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів", – йдеться в повідомленні компанії в Телеграм-каналі в четвер.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначає НЕК. 

Кілька днів "Укренерго" не зазначає час та обсяг відключень, що, за припущенням експертів, близьких до компанії, повʼязане з рішенням обмежити таку інформацію, аби не давати орієнтирів РФ про стан енергосистеми.

Як повідомлялося, зранку четверга заступник міністра енергетики Олександр В’язовченко зазначив на брифінгу в Міністерстві, що є тенденція до покращення енергозабезпечення, і це позначається на зменшенні тривалості графіків обмежень в кількох областях.

Теги: #відключення_світла #пятниця

