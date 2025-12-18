Інтерфакс-Україна
18:14 18.12.2025

"Укренерго" у п’ятницю застосовуватиме обмеження електроенергії в більшості регіонів України

НЕК "Укренерго" продовжить у п’ятницю обмеження електропостачання у більшості регіонів України.

"Завтра, 19 грудня, у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів)", – йдеться у повідомленні "Укренерго" у Телеграм.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, наголошує НЕК.

Як повідомлялось, на ранок четверга енергетики після масованої атаки РФ в суботу, 13 грудня, повернули світло майже 600 тис. споживачів Одещини. Залишалося ще трохи більше 12 тис., в тому числі, в частині Арцизу, де була знищена підстанція, і місто (12-15 тис. мешканців) опинилося знеструмленим. Графіки не діють, зокрема, в Одеській та Донецькій областях.

