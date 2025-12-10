Інтерфакс-Україна
Події
18:33 10.12.2025

"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

1 хв читати
"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

НЕК "Укренерго" продовжить на четвер застосування обмежень електроенергії в усіх регіонах.

"Завтра, 11 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачі", - йдеться в повідомленні компанії в Телеграм у середу.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначає НЕК.

Від вівторка, 9 грудня, вона припинила вказувати час та обсяг відключень, що, за припущенням експертів, близьких до компанії, пов’язано з рішенням обмежити таку інформацію, аби не давати орієнтирів РФ щодо стану енергосистеми.

Як повідомлялося, в середу в коментарі "Енергореформі" голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що росіяни оперативно реагують на зміни в енергосистемі України і в разі покращення завдають нових ударів по ній.

Теги: #відключення_світла

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:46 06.12.2025
У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

17:33 05.12.2025
"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

10:18 04.12.2025
Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

12:02 02.12.2025
Атаки РФ призвели до додаткових відключень е/е в чотирьох областях – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до додаткових відключень е/е в чотирьох областях – "Укренерго"

18:48 30.11.2025
"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

17:34 28.11.2025
"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

18:23 27.11.2025
"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

18:58 26.11.2025
"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

18:20 21.11.2025
"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

18:11 20.11.2025
"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала від Угорщини відповідь на законодавчі пропозиції у сфері освіти нацменшин, триває опрацювання - МЗС і Міносвіти

Зеленський переговорить сьогодні з американцями щодо документа, який деталізуватиме післявоєнну відбудову України

Мовний омбудсмен про заборону російськомовної версії сайтів: Це симптом глибокого болю, але наразі немає правового інструменту це заперечити

Зеленський доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном

Детективи НАБУ провели обшуки в центральному апараті Держподатслужби та двох її облГУ

ОСТАННЄ

Раді пропонують гармонізувати режим праці водіїв з нормами ЄС та запровадити смарт-тахографи

Мирний житель загинув на Херсонщині через російський обстріл

Мерц, Макрон і Стармер обговорили з Трампом ситуацію в Україні

Австрійський суд остаточно відхилив запит США на екстрадицію Фірташа – ЗМІ

Через російський удар у Херсоні поранені п’ятеро місцевих жителів

Центр радіотехнологій просить Міноборони врегулювати обіг трофеїв

В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

США і Норвегія надали Україні дві мобільні радіологічні лабораторії - ДСНС

Коломойський повідомив про спробу замаху на Міндіча в Ізраїлі - ТСН

Ворог просунувся на слов'янському та покровському напрямках – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА