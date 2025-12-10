"Укренерго" продовжить застосування обмежень е/е в усіх регіонах у четвер

НЕК "Укренерго" продовжить на четвер застосування обмежень електроенергії в усіх регіонах.

"Завтра, 11 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачі", - йдеться в повідомленні компанії в Телеграм у середу.

Причина запровадження заходів обмеження – наслідки російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, зазначає НЕК.

Від вівторка, 9 грудня, вона припинила вказувати час та обсяг відключень, що, за припущенням експертів, близьких до компанії, пов’язано з рішенням обмежити таку інформацію, аби не давати орієнтирів РФ щодо стану енергосистеми.

Як повідомлялося, в середу в коментарі "Енергореформі" голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко зазначив, що росіяни оперативно реагують на зміни в енергосистемі України і в разі покращення завдають нових ударів по ній.