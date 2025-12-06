У неділю очікується відключення е/е від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України

Фото: Pixabay

НЕК "Укренерго" запровадило в неділю відключення електроенергії від 3 до 4 черг для споживачів у всіх регіонах України.

"Завтра, 7 грудня, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання. Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - сказано в повідомленні.

Зазначається, що час і обсяг застосування обмежень будуть такими, зокрема, графіки погодинних відключень з 00:00 до 23:59 – обсягом від 3 до 4 черг, графіки обмеження потужності з 00:00 до 23:59 – для промислових споживачів.