Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Внаслідок атак РФ на енергетичну інфраструктуру станом на ранок четверга знеструмлено понад 60 тис. споживачів на Донеччині, понад 51 тис. - в Одеській області, а також 1,6 тис. - на Дніпропетровщині, повідомило Міністерство енергетики

"Аварійно-відновлювальні роботи тривають, енергетики працюють безперервно, щоб якнайшвидше відновити електропостачання", - йдеться в повідомленні міністерства в Телеграм-каналі.

Також сьогодні у всіх регіонах України, як і було анонсовано раніше, протягом доби застосовуються графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу, зазначило відомство.