Інтерфакс-Україна
Події
17:33 05.12.2025

"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

1 хв читати
"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

НЕК "Укренерго" у суботу, 6 грудня, застосовуватиме заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг, що трохи менше обмежень пятниці в 05-3 черги.

Як зазначається в повідомленні компанії в Телеграм, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначив системний оператор.

Обмеження енергоспоживання приблизно на такому рівні застосовуються вже майже два тижні.

Теги: #відключення_світла #субота

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:18 04.12.2025
Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

12:02 02.12.2025
Атаки РФ призвели до додаткових відключень е/е в чотирьох областях – "Укренерго"

Атаки РФ призвели до додаткових відключень е/е в чотирьох областях – "Укренерго"

18:48 30.11.2025
"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

"Укренерго" у понеділок обмежуватиме споживання в усіх регіонах обсягом від 0,5 до 3 черг

17:34 28.11.2025
"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" обмежуватиме електрику в суботу в усіх регіонах на рівні останніх кількох днів – від 0,5 до 2,5 черг

18:23 27.11.2025
"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у п'ятницю на рівні четверга та середи - від 0,5 до 2,5 черг

18:58 26.11.2025
"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

"Укренерго" застосовуватиме погодинні відключення у четвер на рівні середи - від 0,5 до 2,5 черг

18:20 21.11.2025
"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

18:11 20.11.2025
"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

"Укренерго" скасувала аварійні відключення, завтра обмежуватиме електрику всю добу у більшості регіонів у 2,5-4 черги

18:18 14.11.2025
Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

Обмеження електроенергії в суботу застосовуватимуться цілодобово

18:35 13.11.2025
Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

Обмеження електрики в п’ятницю також застосовуватиметься всю добу в більшості регіонів – "Укренерго"

ВАЖЛИВЕ

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

США у новій Стратегії нацбезпеки проголосили намір "стабілізувати відносини Європи та Росії" та "культивувати опір поточній траєкторії розвитку Європи"

У Чернігівській області 90% абонентів без світла через аварію в мережі - обленерго

Держбюджет-2026 не збільшує виплати військовим, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

ПС ЗСУ: Зафіксовано влучання 57 ворожих БпЛА у 13 локаціях минулої ночі

ОСТАННЄ

Матеріали про порушення прав військових в окремих підрозділах мають отримати подальшу правову оцінку – командування Сухопутних військ

Кабмін схвалив проєкт указу президента щодо розширення можливості проходження служби у війську для іноземців

Шмигаль: Уряд пропонує нові контракти для Українського війська з фіксованими термінами служби

Двоє зрадників, які воювали проти Сил оборони України, засуджені до 15 років в’язниці

Сибіга офіційно відкрив Генконсульство України в словацькому Пряшеві

Використання заморожених російських активів у Бельгії для допомоги Україні є законним – бельгійські академіки

У 10 ОГШБ заявили про ймовірну страту росіянами полоненого вояка бригади у с. Свято-Покровське

Данія скоротить допомогу Україні в 2026 році

Суд залишив під вартою детектива НАБУ Гусарова, якого звинувачують у роботі на ФСБ РФ

Переговори Умєрова та Гнатова з представниками США у Флориді тривають

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА