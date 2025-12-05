"Укренерго" анонсувало на суботу цілодобові відключення у 0,5-2,5 черги проти 0,5-3 черг у п’ятницю

НЕК "Укренерго" у суботу, 6 грудня, застосовуватиме заходи обмеження енергоспоживання в усіх регіонах протягом доби обсягом від 0,5 до 2,5 черг, що трохи менше обмежень пятниці в 05-3 черги.

Як зазначається в повідомленні компанії в Телеграм, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності також з 00:00 до 23:59.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", – зазначив системний оператор.

Обмеження енергоспоживання приблизно на такому рівні застосовуються вже майже два тижні.