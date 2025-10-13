Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
16:42 13.10.2025

У Києві відбувся пікет проти Мінекономіки: активісти вимагають розслідування екологічних порушень

3 хв читати

13 жовтня у Києві відбувся пікет екологів, зоозахисників та ветеранів війни проти Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

На сторінці КЕКЦ у соцмережах повідомляється, що пікет проводили Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), ветеранська організація "Б-136", ГО "Мархалівка. Підтримка", Асоціація зоозахисних організацій України та  ГО " Спілка порятунку Голосіїва.

Активісти звинуватили чиновників у незаконній вирубці лісів, корупції, порушенні міжнародних екологічних норм та маніпуляціях з лімітами на використання природних ресурсів у заповідниках. Вони вимагають розслідування дій посадовців, скасування шкідливих рішень і законопроєктів, а також захисту вовка відповідно до Бернської конвенції. 

Тільки за останні кілька років Міндовкілля видало лімітів на грабунок заповідної природи національних парків:

1. на рубку лісу в 2 рази більше - 700 тис. кубів деревини.

2. на заготівлю сіна - в 20 разів більше, 800 тонн

3. на заготівлю очерету в 3 рази більше, 18 тис. тонн

4. на промисловий вилов риби в 39 разів більше, 1700 тонн риби.

5. на заготівлю ягід - в 22 рази більше, 200 тонн.

6. на заготівлю грибів - в 4 рази більше, 130 тонн.

Вимоги пікету:

1. Розслідувати злодіяння колишніх міністрів Міндовкілля Р.Стрільця, С.Гринчук та заступника міністра В. Киреєвої щодо незаконного узгодження документів на вирубку в Мархалівському лісі та видачі незаконних лімітів на вирубку, риболовлю, сінокосіння, вбивство диких тварин, промисловий збір ягід, грибів, очерету в національних парках та інших заповідних об'єкта

2. Відкликання брехливих листів до Комітету Бернської конвенції, підписаних заступниками міністра В. Киреєвою та І. Зубовичем.

3. Зняття директора Департаменту заповідної справи Є.Токара як порожнього місця.

4. Негайне припинення масової видачі лімітів на рубку лісу, риболовлю, сінокосіння, вбивство диких тварин, промисловий збір ягід, грибів, очерету в національних парках та інших заповідних об'єктах.

5. Скасування виданих лімітів національним паркам і заповідникам на санітарні рубки на 2025 р.

6. Скасування розробленого Міндовкілля законопроекту «Про внесення змін до Закону про природно-заповідний фонд щодо підвищення ефективності та управління територіями та об'єктами ПЗФ», який ще більше руйнує заповідну справу.

7. Скасування цензури для заповідників і національних парків, яку ввела колишній заступник міністра В. Киреєва.

8. Розробка та подання до ВРУ законопроекту про охорону вовків відповідно до вимог Бернської конвенції.

Ми попереджаємо заступника міністра І. Зубовича, що в разі невиконання наших вимог ми будемо пікетувати міністра економіки, довкілля та сільського господарства О.Соболєва, вивівши ще більше людей, а також почнемо передавати матеріали щодо видачі незаконних лімітів національним паркам у ЗМІ, а також у НАБУ, Департамент стратегічних розслідувань МВС України та Екологічну прокуратуру Офісу Генерального прокурора України.

Представники міністерства до учасників акції не вийшли.

Теги: #міндовкілля #кекц

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:13 30.09.2025
Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

Київський екологічний культурний центр вимагає відкликати екологічну відзнаку Green Flag

11:59 07.08.2025
Суд визнав незаконним рішення Київради щодо обмеження створення заповідних зон

Суд визнав незаконним рішення Київради щодо обмеження створення заповідних зон

15:49 14.07.2025
Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

Міндовкілля: Кабмін затвердив переліки критичних і стратегічних мінералів та ділянок надр для користування на умовах конкурсів УРП та аукціонів

15:28 11.07.2025
Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

Україна шукає нові можливості для використання відходів від видобувної промисловості радянських часів– заступник міністра захисту довкілля

17:01 08.07.2025
Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

20:07 06.07.2025
Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

Глава Міндовкілля передала нацпаркам Полісся обладнання для охорони біорізноманіття та боротьби з пожежами

18:40 30.06.2025
Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

Міндовкілля презентувало проєкт закону, що визначатиме критерії "зеленого" відновлення

15:55 25.06.2025
Кабмін схвалив Стратегію реформування державного екологічного контролю в Україні до 2029 року – Міндовкілля

Кабмін схвалив Стратегію реформування державного екологічного контролю в Україні до 2029 року – Міндовкілля

15:41 30.05.2025
Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

Уряд продовжив експеримент з онлайн-видачі лісорубного квитка і сертифіката

14:30 23.05.2025
Ветеран війни оголосив голодування на Майдані Незалежності через будівництво військового цвинтаря

Ветеран війни оголосив голодування на Майдані Незалежності через будівництво військового цвинтаря

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Ukrainian CFO Forum 2025 — стратегічна платформа для фінансових лідерів України

Від навчання до працевлаштування: нові можливості для бізнесу та кандидатів

"Суперлюди. Світло серед нас": у ТРК "Проспект" відкрилася фотовиставка про силу відновлення військових і цивільних

Безпека Європи починається з України - Порошенко у Вісбю

Sound Like a Native: як за 15 хвилин на день позбутися акценту та зазвучати впевнено англійською

Як буде розвиватись ринок нерухомості в Україні — Олександр Овчаренко, співвласник Standard One

«Пункти незламності» UKRNAFTA працюють: як знайти найближчий до вас

BAT Україна увійшла до топ-10 кращих роботодавців країни за версією Індексу корпоративної рівності

Прості рішення для складних тем: в українських школах та садочках розпочалися Уроки Турботи

Від "My name is" до першої самостійної подорожі: ваші нові суперсили після рівня Elementary

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА