У Києві відбувся пікет проти Мінекономіки: активісти вимагають розслідування екологічних порушень

13 жовтня у Києві відбувся пікет екологів, зоозахисників та ветеранів війни проти Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

На сторінці КЕКЦ у соцмережах повідомляється, що пікет проводили Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ), ветеранська організація "Б-136", ГО "Мархалівка. Підтримка", Асоціація зоозахисних організацій України та ГО " Спілка порятунку Голосіїва.

Активісти звинуватили чиновників у незаконній вирубці лісів, корупції, порушенні міжнародних екологічних норм та маніпуляціях з лімітами на використання природних ресурсів у заповідниках. Вони вимагають розслідування дій посадовців, скасування шкідливих рішень і законопроєктів, а також захисту вовка відповідно до Бернської конвенції.

Тільки за останні кілька років Міндовкілля видало лімітів на грабунок заповідної природи національних парків:

1. на рубку лісу в 2 рази більше - 700 тис. кубів деревини.

2. на заготівлю сіна - в 20 разів більше, 800 тонн

3. на заготівлю очерету в 3 рази більше, 18 тис. тонн

4. на промисловий вилов риби в 39 разів більше, 1700 тонн риби.

5. на заготівлю ягід - в 22 рази більше, 200 тонн.

6. на заготівлю грибів - в 4 рази більше, 130 тонн.

Вимоги пікету:

1. Розслідувати злодіяння колишніх міністрів Міндовкілля Р.Стрільця, С.Гринчук та заступника міністра В. Киреєвої щодо незаконного узгодження документів на вирубку в Мархалівському лісі та видачі незаконних лімітів на вирубку, риболовлю, сінокосіння, вбивство диких тварин, промисловий збір ягід, грибів, очерету в національних парках та інших заповідних об'єкта

2. Відкликання брехливих листів до Комітету Бернської конвенції, підписаних заступниками міністра В. Киреєвою та І. Зубовичем.

3. Зняття директора Департаменту заповідної справи Є.Токара як порожнього місця.

4. Негайне припинення масової видачі лімітів на рубку лісу, риболовлю, сінокосіння, вбивство диких тварин, промисловий збір ягід, грибів, очерету в національних парках та інших заповідних об'єктах.

5. Скасування виданих лімітів національним паркам і заповідникам на санітарні рубки на 2025 р.

6. Скасування розробленого Міндовкілля законопроекту «Про внесення змін до Закону про природно-заповідний фонд щодо підвищення ефективності та управління територіями та об'єктами ПЗФ», який ще більше руйнує заповідну справу.

7. Скасування цензури для заповідників і національних парків, яку ввела колишній заступник міністра В. Киреєва.

8. Розробка та подання до ВРУ законопроекту про охорону вовків відповідно до вимог Бернської конвенції.

Ми попереджаємо заступника міністра І. Зубовича, що в разі невиконання наших вимог ми будемо пікетувати міністра економіки, довкілля та сільського господарства О.Соболєва, вивівши ще більше людей, а також почнемо передавати матеріали щодо видачі незаконних лімітів національним паркам у ЗМІ, а також у НАБУ, Департамент стратегічних розслідувань МВС України та Екологічну прокуратуру Офісу Генерального прокурора України.

Представники міністерства до учасників акції не вийшли.