Інтерфакс-Україна
Події
17:01 08.07.2025

Україна передбачає скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від 1990 року в рамках оновленого НВВ - Міндовкілля

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В оновленому Національно визначеному внеску (НВВ) до Паризької угоди Україна передбачає скорочення викидів парникових газів у 2035 році до рівня 68-73% від 1990 року, повідомило Міністерство захисту довкілля і природних ресурсів України.

"В оновленому НВВ передбачено скорочення викидів у 2035 році до рівня 68–73% від базового 1990 року. Такий діапазон обрано свідомо – для збереження гнучкості в умовах високої невизначеності", - йдеться у повідомленні на сайті відомства у вівторок.

Міндовкілля зазначає, що війна не просто ускладнила реалізацію кліматичних заходів – вона кардинально змінила вихідні умови. Масовані обстріли, окупація територій, руйнування критичної інфраструктури в енергетиці та промисловості суттєво впливають як на поточний рівень викидів, так і на перспективи їхнього скорочення. Додатковими викликами стали зміна структури економіки, зростання безпекових загроз та інвестиційних ризиків.

"Другий Національно визначений внесок має враховувати нові реалії та визначити цілі, які будуть водночас амбітними й досяжними. Це не лише міжнародне зобов’язання, а й стратегічна можливість для трансформації всієї економіки. Відбудова має бути "зеленою" – із впровадженням найкращих доступних технологій і сучасних підходів. Ці виклики створюють простір для переосмислення національних пріоритетів і запуску економіки на нових, стійких засадах", - підкреслила заступниця міністра захисту довкілля та природних ресурсів з питань євроінтеграції Ольга Юхимчук.

Директор проєкту GreenUkraine Ґабріель Зауер зазначив, що оновлений НВВ має стати трампліном у майбутнє і надіслати чіткий сигнал інвесторам і ринку, що Україна серйозно налаштована на "зелену" трансформацію.

Паризька кліматична угода - міжнародна ініціатива протидії глобальному потеплінню, однією з головних причин якого вважається зростання викидів парникових газів в атмосферу. Основне завдання документу - утримання приросту глобальної середньої температури в межах 1,5-2 градусів Цельсія вище індустріальних рівнів.

Відповідно до договору його учасники зобов’язуються знижувати парникові викиди по відношенню до показника за 1990 рік шляхом НВВ, яке визначається країною добровільно на п'ять років, після чого відбувається його перегляд та прийняття нових зобов’язань.

Теги: #викиди #міндовкілля #парникові_гази #скорочення

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