Міноборони Румунії підтвердило скорочення чисельності військ США у Європі

Міністерство оборони Румунії повідомило, що США скорочують чисельність своїх військ, які були дислоковані в Європі.

"Румунія та союзники були поінформовані про рішення Сполучених Штатів скоротити чисельність американських військ в Європі", - йдеться у заяві на сайті відомства у середу.

Повідомляється, що Міністерство національної оборони було поінформоване про виведення частини американських військ, розгорнутих на східному фланзі НАТО, в рамках процесу переоцінки глобальної позиції збройних сил США. Серед підрозділів бригади, які незабаром припинять ротацію в Європі, також згадуються сили, призначені для Румунії, що дислокуються в Міхаїл Когільнічану.

"Це рішення було очікуваним, оскільки Румунія перебуває в постійному контакті зі своїм американським стратегічним партнером. Скорочення чисельності американських військ є наслідком нових пріоритетів адміністрації президента, оголошених у лютому. При прийнятті рішення також було враховано те, що НАТО посилило свою присутність і активність на східному фланзі, що дозволяє США скоригувати свою військову позицію в регіоні", - зазначено у повідомленні.

Зазначається, що американське рішення полягає у припиненні ротації бригади в Європі, яка мала підрозділи в декількох країнах НАТО. Приблизно тисяча американських солдатів залишиться розгорнутими на території Румунії, сприятиме стримуванню будь-яких загроз і буде гарантією прихильності США до регіональної безпеки.

Міністерство оборони Румунії на середу, 29 жовтня, запланувало пресконференцію з цього питання.

ЗМІ раніше повідомили, що США вирішили відкликати близько 800 військових з Румунії, також планується скорочення контингенту у Болгарії, Словаччині та Угорщині. Навесні США оголосили про передислокацію американських військових з аеропорту Ясьонка у Польщі, який є ключовим хабом допомоги Україні.

Раніше повідомляли, що США розглядають можливість виведення до 10 тисяч військових зі Східної Європи.