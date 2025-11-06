Інтерфакс-Україна
13:02 06.11.2025

Авіаційна влада США скоротить трафік у 40 аеропортах на 10% через шатдаун

Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у четвер представить список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни (шатдауну), повідомляє Associated Press.

Глава FAA Брайан Бедфорд заявив, що "за 35 років на ринку авіаперевезень не пригадає ситуації, в якій доводилося б вживати подібних заходів". "У контексті шатдаунів це щось абсолютно нове", - додав він.

Як заявив міністр транспорту Шон Даффі, скорочення трафіку стосуватиметься 40 великих аеропортів країни, повідомляє MarketWatch.

Це може означати скасування в п’ятницю загалом до 1800 рейсів на 268 тис. посадкових місць, за розрахунками аналітичної фірми Cirium. Зокрема, в найбільш завантаженому аеропорту країни - чиказькому О’Хара - скорочення трафіку на 10% призведе до скасування 120 рейсів на 14,5 тис. посадкових місць.

З 1 жовтня авіадиспетчери у США не отримують зарплату через шатдаун. Американські урядові установи призупинили роботу, оскільки Конгрес не зміг узгодити законопроєкт щодо продовження фінансування їхньої діяльності.

Як пише Reuters, без зарплати працюють близько 13 тис. авіадиспетчерів і 50 тис. співробітників Управління транспортної безпеки.

Галузеві джерела повідомили агентству, що FAA почне скорочення пропускної спроможності аеропортів із 4% у п’ятницю, потім доведе їх до 5% у суботу і 6% у неділю, а наступного тижня - до 10%. За їхніми словами, це торкнеться тільки внутрішніх рейсів.

Теги: #трафік #аеропорти #шатдаун #скорочення

