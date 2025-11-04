Інтерфакс-Україна
Події
21:09 04.11.2025

Шатдаун в США сягнув історичного рекорду з тривалості – посол

1 хв читати
Сенат США в 14-й раз не ухвалив короткострокової резолюції про фінансування федерального бюджету у вівторок, внаслідок чого "шатдаун" досяг історичного рекорду в країні, повідомила посол України в США Ольга Стефанішина.

"Станом на 4 листопада 2025 року часткове закриття федерального уряду Сполучених Штатів вступило у 35-й день, зрівнявшись із рекордом найтривалішого шатдауну в американській історії (22 грудня 2018 - 25 січня 2019). Сенат США вчотирнадцятий раз не зміг ухвалити короткострокову бюджетну резолюцію H.R. 5371 - законопроєкт отримав 54 голоси при необхідних 60. З 5 листопада цей шатдаун стане найтривалішим у історії США", - написала Стефанішина в Телеграм.

Як повідомлялося, під час шатдауну федеральний уряд частково зупиняє роботу через відсутність затвердженого бюджету. Коли Конгрес не може домовитись про фінансування, частина державних установ припиняє діяльність. Службовці або йдуть у неоплачувану відпустку, або працюють без зарплати до вирішення питання. Водночас армія, служби безпеки, медицина та прикордонний контроль функціонують у звичайному режимі.

 

Теги: #шатдаун #сша

