Трамп підписав закон про поновлення фінансування уряду, проголосований у Конгресі

Фото: https://nypost.com/

Президент США Дональд Трамп підписав закон про поновлення фінансування державних витрат, який діятиме до 30 січня 2026 року. Перед цим його було ухвалено Палатою представників за підтримки 222 конгресменів. Загалом зупинка функціонування державних органів і програм тривала рекордні 43 дні.

"Підпис Трампа на законопроекті, який був схвалений Сенатом на початку тижня, дозволить федеральним службовцям, які були вимушені просидіти без роботи 43 дні, повернутися на свої робочі місця вже в четвер, хоча поки що невідомо, як швидко будуть відновлені всі державні послуги та операції", - прокоментувала Reuters в повідомленні про подію.

"Я сподіваюся, ми всі згодні, що уряд більше ніколи не повинен припиняти свою діяльність. Повторюю, покінчіть з блокуванням. Припиніть блокування. Це більше ніколи не повториться. Отже, з моїм підписом федеральний уряд відтепер відновить свою нормальну діяльність", - заявив Трамп безпосередньо перед тим як підписати закон. Відео події оприлюднив Білий дім на офіційному YouTube.

За оцінкою Трампа рекордний 43-деннийц шатдаун обійшовся США у 1,5 трильйона доларів.