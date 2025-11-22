У Тернополі завершено пошуково-рятувальні роботи

У Тернополі завершено чотириденні пошуково-рятувальні роботи після російського удару 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок, загинуло 33 людини, серед них шестеро дітей, повідомила пресслужба ДСНС України.

"Роботи тривали 4 доби і завершилися 22 листопада о 18:00. Залучено підрозділи ДСНС із 9 областей, кінологи, важка техніка, медики та психологи. Роботи виконувалися у складних умовах, зокрема вручну на рівні 5-6 поверхів", - йдеться у повідомленні ДСНС України у Телеграм-каналі в суботу.

Внаслідок атаки загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано 94 особи, серед них 18 дітей. Врятовано 46 людей, у тому числі 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 осіб, серед них одна дитина.

З-під завалів вивезено близько 1298 т будівельного сміття. Рятувальники також знайшли трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу — та передали їх власникам.

"Пошуково-рятувальні роботи завершені. Тривають слідчі дії", – повідомили в ДСНС.