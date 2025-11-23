В Тернополі 34 загиблих внаслідок ворожого удару, одна людина ще не ідентифікована

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 34, але ідентифіковані тіла 33 загиблих, також шість людей досі вважаються зниклими без вісти, повідомив заступник начальника Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

"Станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція завершена. Ми можемо констатувати про те, що за цією адресою загинуло 34 людини. 33 з них вже ідентифіковані. Над встановленням однієї особи, кому належать рештки тіл, фрагменти тіл, які були вчора знайдені, ще працюють судмедексперти", - сказав Пастух у відеозверненні, опублікованому в телеграм-каналі Тернопільської обласної адміністрації в неділю.

За його словами, до роботи приступили працівники Національної поліції, і зараз проходить збір доказів щодо засобів, якими було знищено будинок. "Є припущення, що це є російська ракета Х-101, але все одно для слідства мають бути відібрані докази", - розповів заступник голови обладміністрації.

Пастух наголосив, що під час проведення огляду цього будинку можуть бути знайдені рештки інших людей, які на даний час вважаються без вісти зниклими. "Тобто зараз їх є шестеро, з них це є двоє чоловіків, троє жінок та одна маленька дитина. Тому ми маємо ще надію, що ці роботи безпосередньо слідчих можуть ще дати результат для того, щоб люди, які загинули в цьому будинку, могли бути належним чином захоронені, і для того, щоб рідні мали місце, куди можна ще прийти і покласти свої квіти до їхнього могили… Тому що не виключено, що ми не зможемо знайти рештки тіл наших тернополян", - сказав він.

Як повідомлялося, ДСНС оголосила про завершення чотириденних пошуково-рятувальних робіт після російського удару 19 листопада, внаслідок якого було зруйновано багатоквартирний будинок, 22 листопада. Внаслідок атаки загинуло 33 людини, з них 6 дітей. Травмовано 94 особи, серед них 18 дітей. Врятовано 46 людей, у тому числі 7 дітей. Безвісти зниклими вважаються 6 осіб, серед них одна дитина.

З-під завалів вивезено близько 1298 т будівельного сміття. Рятувальники також знайшли трьох домашніх тварин — двох кішок і папугу — та передали їх власникам.