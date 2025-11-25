Один з будинків, що зазнали руйнувань під час ракетної атаки РФ по Тернополю, не підлягає відновленню

Фото: https://t.me/UA_National_Police

Міський голова Тернополя Сергій Надал повідомив про попередні висновки щодо пошкоджених будинків після ракетної атаки 19 листопада: один з них не підлягає відновленню, інший потребує капітального ремонту.

"Будинок на Стуса: попередній огляд показав — не підлягає відновленню. Після завершення рятувальної операції експерти провели детальне обстеження всередині. Найближчим часом нададуть остаточний технічний висновок. Мешканці цього будинку отримають державну компенсацію на придбання нового житла ", - написав він у Телеграмі у вівторок.

Мер зазначив, що міська влада працює разом з профільним міністерством, щоб пришвидшити процедуру виплат.

"Будинок на 15 Квітня, 31: найбільше постраждали два під'їзди, які вигоріли під час атаки. Експерти підтвердили – їх можна відновити капітальним ремонтом, після чого мешканці зможуть повернутися. Державна програма "єВідновлення" надає допомогу на ремонт житла, пошкодженого внаслідок атак ворога", - повідомив Надал.

За його словами, під'їзди та комунікації буде відремонтовано коштом міського бюджету. "Очікуємо проєктну документацію вже цього тижня та розпочнемо ремонтні роботи", - додав міський голова.

Як повідомлялося, станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальну операцію у Тернополі завершено. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару 19 листопада зросла до 34, але ідентифіковано тіла 33 загиблих, шість людей досі вважаються зниклими без вісти.