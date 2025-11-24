У Тернополі через трагедію 19 листопада замість новорічної ялинки встановлять українську шопку

У Тернополі на Театральному майдані замість новорічної ялинки встановлять українську шопку через трагедію 19 листопада, коли внаслідок ракетного удару РФ загинуло 34 людей, повідомив мер міста Сергій Надал.

"Цього року на Театральному майдані не буде новорічної ялинки. Буде традиційна українська шопка", - написав він у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, після трагедії, яка сталася у Тернополі 19 листопада, "зустрічати Різдво і Новий рік у звичний спосіб цього року не можемо. Майже 40 тернополян, тернополянок не зустрінуть Новий 2026 рік. Серед них шестеро діточок".

"Шопка - це символ відродження надії навіть у найтемніші часи. Ми пам'ятаємо про тих, кого втратили. І віримо, що наступний рік принесе мир", - написав мер.

Як повідомлялося раніше, станом на ранок 23 листопада пошуково-рятувальна операція у Тернополі завершена. Кількість загиблих внаслідок російського ракетного удару по Тернополю 19 листопада зросла до 34, але ідентифіковані тіла 33 загиблих, також шість людей досі вважаються зниклими без вісти

Шо́пка – це різновид вертепу, переважно макет, що зображає вифлеємську стайню, в ніч Різдва Христового. Може бути виконана як у мініатюрі, так і у великих розмірах. Обов'язковими елементами є фігури Ісуса Христа, Матері Божої та святого Йосипа; залежно від варіацій, в шопці можуть також бути пастушки, скотина, три царі чи інші персонажі. Інколи встановлюють живі шопки, в яких замість фігур беруть участь живі люди і звірі.