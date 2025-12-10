В Тернополі ідентифікували тіла загиблої 4-річної дитини і її матері

Фото: https://t.me/UA_National_Police

В Тернополі підтвердили загибель в результаті удару 19 листопада 4-річної Софії Попик та її 35-річної матері Тетяни, повідомила депутатка Тернопільської районної ради Світлана Гуменна.

"До останнього сподівались. Софійку шукали, це було маленькою краплиночкою надії. Для усіх… Особливо, для Юлії Юшкевич, родички дівчинки. Саме вона повідомила у поліцію та усіх небайдужих про поширення інформації, щоб максимально швидко встановити місцеперебування дитини", – написала Гуменна в соцмережі Facebook.

Зазначається, що тіло дитини зміг ідентифікувати її батько після того, як воно було знайдено 8 грудня. Тіло матері візуально визначити не вдалося, її загибель була підтверджена аналізом ДНК.

Гуменна нагадала, що 25 листопада у Тернополі попрощалися з бабусею Софії, 54-річною Галиною Мацьків, яка загинула також внаслідок ракетного удару.

Як повідомлялося, станом на 9 грудня в Тернополі було відомо про 38 осіб, які загинули внаслідок удару 19 листопада, серед них 8 дітей. Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих.