01:40 09.12.2025

У Тернополі вже 38 жертв російської атаки 19 листопада, з них 8 дітей - поліція

У Тернополі знайшли тіла ще двох жертв російської атаки 19 листопада, повідомив начальник Тернопільської обласної Національної поліції.

"Кількість загиблих внаслідок ворожої атаки у Тернополі зросла до 38 осіб. Виявлено ще двох загиблих людей, які вважалися безвісти зниклими", - написав він у Facebook.

За словами правоохоронця, станом на 8 грудня внаслідок ракетного обстрілу по Тернополю загинуло 38 людей, серед них 8 дітей.

"Безвісти зниклими вважаються ще 3 дорослих. Слідчі дії тривають", - підсумував він.

Як повідомлялося, у Тернополі в результаті російської ракетної атаки зруйнована багатоповерхівка. Загинуло 27 людей, з них 3 дитини. 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Доля 13 людей не відома.

РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на середу, 19 листопада.

Джерело: https://www.facebook.com/sergiy.zubanenko/posts/pfbid05jFVJjqqhMTMG2wMayZp2F3hfJqaiHsnL1xwNUzUTfXBUEFsFe4CUqaz84bAr2vNl

