Події
19:17 29.12.2025

Олексій Зозуля призначений СЕО девелоперської компанії РІЕЛ

Колишній керівник мережі "Фокстрот" Олексій Зозуля призначений СЕО девелоперської компанії РІЕЛ, повідомили у пресслужбі девелопера агентству "Інтерфакс-Україна".

У релізі зазначається, що це призначення стало частиною управлінської трансформації, яку власник компанії Ростислав Мельник розпочав наприкінці 2024 року. Відомо, що від моменту створення компанії Ростислав Мельник залишався її незмінним керівником, тепер він переходить до стратегічної ролі, фокусуючись на розвитку компанії та підготовці до масштабування. Одним із важливих етапів трансформації стане створення наглядової ради, яка забезпечить додатковий рівень контролю та підвищить потенціал співпраці з такими організаціями, як ЄБРР, IFC чи DFC.

Олексій Зозуля має понад 20 років досвіду у керівництві великими компаніями. Він обіймав керівні посади в мережах Watsons та Eva, відповідав за операційну трансформацію Rozetka, очолював "Аптеку Доброго Дня" та шість років був СЕО мережі "Фокстрот".

Пояснюючи свій перехід з рітейлу у девелопмент, Зозуля відзначає, що розглядає його як природний етап професійного розвитку. Його мотивує можливість працювати в компанії, яка формує майбутнє українських міст і реалізує масштабні комплексні проєкти. Девелоперський сектор дає змогу створювати унікальний продукт, де якість і сервіс безпосередньо впливають на вибір клієнта.

Як новий СЕО РІЕЛ, Олексій Зозуля працюватиме над створенням системної моделі управління, посиленням фінансової стійкості, оптимізацією бізнес-процесів і підготовкою компанії до подальшого масштабування.

За даними порталу новобудов ЛУН, заснована 2003 року "РІЕЛ" будує у Львові та Києві, ввела в експлуатацію 84 будинки 34 ЖК, на етапі будівництва 49 будинків у 15 ЖК. За результатами роботи у 2024 році девелопер РІЕЛ здав в експлуатацію 1989 квартир (1454 у Львові, 535 у Києві), а в першому кварталі 2025 року — ще понад тисячу помешкань. Станом на сьогодні, РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові. На даному етапі компанія паралельно зводить кілька проєктів у Києві – Brother, Sister, Maxima Residence та Nordica Residence, а також Father, Big Ben, Hyde Park, "Велику Британію" та ще п’ять об’єктів у Львові.

