Інтерфакс-Україна
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11:00 03.06.2025

РІЕЛ запустив шість нових житлових проєктів, два з них — у Києві формату Riel Family Style

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РІЕЛ запустив шість нових житлових проєктів, два з них — у Києві формату Riel Family Style

Український девелопер РІЕЛ продовжує вдосконалювати підходи до створення міського простору та оголосив про старт продажів одразу шести нових житлових проєктів у Києві та Львові загальною площею понад 560 тис. кв. м. У рамках концепції Riel Family Style у столиці стартували продажі перших комплексів – ЖК Brother і ЖК Sister на Лівому березі, у районах із активною новою забудовою, неподалік великих транспортних артерій, водойм та зручного виїзду до центру.

Візуалізація ЖК Brother, м. Київ 

«Сьогодні покупцю потрібне безпечне, зручне і добре організоване середовище із якісною інфраструктурою поруч. Водночас мова йде не лише про покращення фізичного рівня життя людей, а й збалансування їх психологічного стану. Дуже важливо, щоб життєвий простір сприяв створенню ком’юніті, – заявив СЕО компанії Ростислав Мельник. – Тому ми розробили новий формат усередині комфорт-класу та реалізували його у концепції Riel Family Style. Ми подбали про те, щоб максимальна кількість аспектів сімейного життя була врахована у житловому просторі».

«Житлові простори Brother та Sister – це набагато більше ніж житлові комплекси. Ми створюємо живу спільноту, побудовану навколо родинного щастя», – прокоментував СЕО компанії.

Кожен із проєктів має свій характер з продуманими внутрішніми дворами, сучасною інфраструктурою та відповідністю технологічним стандартам. Важливим елементом архітектурного рішення для обох стала концепція Playground – простору, де кожен знаходить місце для гри, спілкування та самовираження.

«У проєкті Brother ця ідея втілилася через продуману пішохідну променаду, що проходить крізь увесь квартал. А у Sister  внутрішні двори поділяються на закриті зони,  кожна з яких має свою тематику – з майданчиками для найменших, дворик для спорту, дворик-сад, а також відкриті зони для прогулянок і соціальних взаємодій – парк активностей зі стадіоном, релакс зона з місцем для йоги та дитячим парком. Саме такий мікс приватності та відкритості повинен забезпечити збалансоване середовище для комфортного життя», – повідомляється на сайті проєкту.

Візуалізація ЖК Sister, м. Київ

Загальна площа нових проєктів у столиці складає майже 300 тисяч квадратних метрів.

За результатами роботи у 2024 році девелопер РІЕЛ здав в експлуатацію 1989 квартир (1454 у Львові, 535 у Києві), а в першому кварталі 2025 року — ще понад тисячу помешкань. Станом на сьогодні, РІЕЛ завершив усі свої проєкти у Києві, розпочаті до 2022 року та зберіг лідерські позиції у Львові.

Дізнатися більше про кожен із проєктів, переглянути планування та умови придбання можна на офіційному сайті девелопера riel.ua.

 

Теги: #riel_family_style #ріел

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