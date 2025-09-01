Оксана Кириченко стала СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo

Новою СЕО національної мережі зоомаркетів MasterZoo призначено Оксану Кириченко, яка досі очолювала мережу "Аптека Доброго дня".

Як повідомили у пресслужбі MasterZoo, Кириченко має понад 20 років досвіду в ритейлі та сфері обслуговування, зокрема в національних мережах. Є експерткою зі стратегічного й операційного менеджменту, а також цифрової трансформації бізнесу. З 2017 року працювала в мережі "Аптека Доброго дня", де обіймала керівні посади, а в 2021 році стала СЕО компанії. За час її керівництва мережа аптек зросла більш ніж вдвічі та зробила акцент на розвитку культури превентивної медицини в Україні.

"Український зооритейл надзвичайно динамічний: він стає все більш конкурентним, змінюється за складом гравців та їхньою активністю. MasterZoo працює в самому серці формування культури турботи про улюбленців – забезпечуючи доступ до якісних товарів і допомагаючи петбатькам краще розуміти потреби своїх хвостиків. Саме це надихає. Адже ми створюємо цінність не лише для клієнтів, а й для їхніх улюбленців — і це додає ще більшої відповідальності та драйву", — розповідає Кириченко.

За її словами, попри те, що темпи зростання ринку зоотоварів сповільнилися порівняно з попередніми роками, він має значний потенціал, адже лише 17% українських родин мають собак і 28% — котів, тоді як у більшості країн Європи цей показник перевищує 30–50%.

Команда MasterZoo під її керівництвом у 2025-2026 рр.зосередиться на кількох стратегічних напрямах: цифрова трансформація та повний перезапуск e-commerce для створення швидкого та зручного омніканального сервісу; розширення екосистеми та сервісів MasterZoo, від кормів та аксесуарів до ветеринарних препаратів, грумінгу й консультацій; збільшення асортименту завдяки поповненню портфеля ексклюзивних брендів та розвитку власних брендів.

Крім того, у планах на 2025–2026 рр.— збільшення інвестицій у навчання команд зоомаркетів профільним знанням і навичкам догляду за улюбленцями та основам ветеринарії, щоб підвищувати їхню експертність у консультуванні клієнтів.

"Ми бачимо різницю у споживанні: 74% собак в Україні досі мають в раціоні домашню їжу, тоді як серед котів цей показник становить 36%. Водночас 91% родин із котиками вже включили до харчування улюбленців готові корми. Найбільший приріст зараз відбувається в економ-сегменті, зокрема у кормах на вагу, але саме тут постає питання якості та збалансованості раціону. Тому наше завдання — не лише забезпечити асортимент, а й просвітницьки підтримувати петбатьків: пояснювати, як обрати корм під потреби хвостатого чи лускатого, на що звертати увагу у складі, адже це безпосередньо впливає на тривалість та якість його життя", — пояснює Кириченко.

MasterZoo (ТОВ "Петмайстер") — найбільша мережа зоомаркетів в Україні, яка восени святкуватиме своє 18-річчя. Входить до групи компаній Suziria Group.

За перше півріччя 2025 року мережа відкрила вісім нових зоомаркетів (Київ, Одеса, Ірпінь, Вишневе, Українка, Софіївська Борщагівка) та два грумінг-салони. Станом на серпень мережа налічує 200 зоомаркетів у 38 містах та 17 грумінг-салонів у шести містах.

За підсумками першого півріччя 2025 року MasterZoo зростає швидше за ринок: +21,7% рік до року проти середніх +15% у галузі. За даними Опендатабот, дохід "Петмайстер" за цей період склав 1 млрд 75 млн 353 тис. грн, чистий прибуток - 1 млн 276 тис. грн. Таке зростання забезпечено збільшенням виторгу на один зоомаркет та динамічним розвитком e-commerce, адже наразі онлайн-канал зростає швидше, ніж офлайн.

Як повідомила пресслужба, до кінця 2025 року в MasterZoo планують реалізувати кілька проєктів, спрямованих на автоматизацію бізнес-процесів і покращення клієнтського досвіду. Серед них — оновлений інтернет-магазин із розширеним функціоналом і seamless-інтеграцією онлайн та офлайн, а також удосконалена CRM-платформа для створення послідовного персоналізованого досвіду клієнтів в обох каналах і комунікацій.

Suziria Group - українська сімейна група компаній, що розвиває ринок товарів для домашніх тварин понад 30 років. До її складу входять компанії Suziria Brands, Suziria Distribution, мережа зоомаркетів MasterZoo. Компанія працює по всій території України та за її межами, експортує власні товари під брендами Savory, Half&Half, Special One, Pet Fashion, Buddy Boo, Priroda, Puramur.