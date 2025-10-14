Інтерфакс-Україна
Події
18:15 14.10.2025

Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

2 хв читати
Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази
Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Острянського на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши з цієї посади Руслана Хомчака.

Острянський з 24 травня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідний указ №780/2025 оприлюднено у вівторок на офіційному веб-порталі Президента України.

"Призначити Острянського Євгенія Вікторовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в Указі.

Іншим указом Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №779/2025 оприлюднено у вівторок на офіційному веб-порталі Президента України.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в Указі.

За інформацією на сайті Збройних сил України Євгеній Острянський – кадровий офіцер, пройшов усі щаблі служби від командира взводу до заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. Надалі обіймав посади: начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ; заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ; начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України.

З 24 травня 2025 року – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умеров, Острянський – фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

"Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача", - написав Умеров у Телеграмі у вівторок.

Острянський у липні він входив у склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі на чолі з Умєровим.

Теги: #призначення #указ #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:14 14.10.2025
Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

Зеленський підписав укази про позбавлення громадянства мера Одеси Труханова, екснардепа Царьова та танцівника Полуніна – телемарафон

15:45 14.10.2025
Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

Зеленський: підтверджене російське громадянство в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав

15:23 14.10.2025
Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

Зеленський просить Кіпера та Сирського перевірити інформацію з петиції про створення в Одесі військової адміністрації

12:13 14.10.2025
Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

Стубб після розмови із Зеленським: Зараз ключовим є зосередження на військовій допомозі Україні

11:05 14.10.2025
Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

Зеленський і Стубб обговорили потребу в посиленні ППО

10:10 14.10.2025
Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

Зеленський про нічний обстріл: Україні потрібно достатньо засобів ППО, світ має змусити РФ сісти за стіл перемовин

21:54 13.10.2025
Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

Зеленський: Під час візиту до США обговорюватиму питання ППО та далекобійні можливості України

19:18 13.10.2025
Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

Зеленський після зустрічі з Каллас: Є прогрес щодо заморожених росактивів

19:16 13.10.2025
Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

Зеленський: Є проблема у тому, щоб знайти кошти для імпорту газу

04:28 11.10.2025
Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

Макрон знову призначив Лекорню прем'єр-міністром Франції

ВАЖЛИВЕ

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

ОСТАННЄ

Екстрені відключення світла скасовані в Київській області

Труханов заявив, що продовжить виконувати повноваження мера до ухвалення міськрадою відповідного рішення

"Укрметалургпром" обурений обранням в керівні органи Worldsteel російського олігарха Мордашова

Аварійні відключення е/е застосовуються у восьми областях - "Укренерго"

На Дніпропетровщині в результаті обстрілу загинула жінка – ОВА

Кличко: Київ встановить 500 мобільних укриттів, потреби в них визначать РДА

Аварійні відключення е/е відбуваються на Сумщині й Полтавщині - обленерго

Екстрені відключення світла діють в Дніпропетровській, Донецькій та частково в Київській областях - ДТЕК

СБУ: за матеріалами спецслужби меру Одеси Геннадію Труханову припинено громадянство України

ДОТ Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА