Президент призначив заступника начальника Генштабу ЗСУ Острянського першим заступником секретаря РНБО замість Хомчака – укази

Фото: https://www.president.gov.ua/

Президент України Володимир Зеленський призначив Євгенія Острянського на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України, звільнивши з цієї посади Руслана Хомчака.

Острянський з 24 травня 2025 року обіймав посаду заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Відповідний указ №780/2025 оприлюднено у вівторок на офіційному веб-порталі Президента України.

"Призначити Острянського Євгенія Вікторовича першим заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в Указі.

Іншим указом Зеленський звільнив Руслана Хомчака з посади першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Відповідний указ №779/2025 оприлюднено у вівторок на офіційному веб-порталі Президента України.

"Звільнити Хомчака Руслана Борисовича з посади першого заступника Секретаря Ради національної безпеки і оборони України", - сказано в Указі.

За інформацією на сайті Збройних сил України Євгеній Острянський – кадровий офіцер, пройшов усі щаблі служби від командира взводу до заступника начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ. Надалі обіймав посади: начальника управління воєнно-стратегічного аналізу Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ; заступника начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ; начальника Головного управління оборонного планування Генерального штабу ЗС України.

З 24 травня 2025 року – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України.

Як повідомив Секретар РНБО Рустем Умеров, Острянський – фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні.

"Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача", - написав Умеров у Телеграмі у вівторок.

Острянський у липні він входив у склад делегації на переговори з РФ у Стамбулі на чолі з Умєровим.