Рада розгляне призначення Бережної віцепрем’єром з гуманітарної політики - міністром культури на наступному тижні - Кравчук

Верховна Рада планує розглянути призначення Тетяни Бережної на посаду віцепрем’єр-міністра з питань гуманітарної політики України - міністра культури України на наступному тижні, повідомила заступник голови комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук (фракція "Слуга народу").

"Погодження в профільному Комітеті — це етап перед голосуванням у сесійній залі Верховної Ради, яке планується вже наступного тижня," - написала Кравчук в мережі Facebook.

На її думку, таке кадрове призначення - це рішення знакове, особливо в умовах повномасштабної війни, коли гуманітарна сфера, ідентичність і підтримка людського капіталу мають стратегічне значення для нашої стійкості

Раніше парламентська фракція "Слуга народу" підтримала кандидатуру Бережної на цю посаду, прем'єр-міністр Юлія Свириденко внесла її в Раду, а Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував парламенту призначити її.

Як повідомлялося, 28 липня Кабінет міністрів України призначив Тетяну Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, так як під час перевантаженя уряду 17 липні Верховна Рада не призначила нового міністра культури за відсутності погодженої кандидатури.