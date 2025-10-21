Рада призначила Бережну віцепремʼєром з гуманітарної політики - міністром культури

Верховна Рада за поданням прем'єр-міністра Юлії Свириденко призначила Тетяну Бережну на посаду віцепремʼєр-міністра з гуманітарної політики - міністра культури України.

На засіданні парламенту у вівторок за призначення проголосувало 266 народних депутатів.

У розрізі фракцій голосування було наступним: "Слуга народу" – 180 голосів "за", "Батьківщина" - 12, "Платформа за життя та мир" – 16, "Відновлення України" - 13, "Партія за майбутнє" – 10, "Довіра" – 15, "Голос" - 10. Жодного голосу за не дали депутати із фракції "Європейська солідарність".

Прем'єр-міністр Юлія Свириденко, представляючи Бережну, заявила, що на цій посаді потрібна людина, яка вміє перетворювати візії на конкретний результат.

"На посаді міністерки вона має можливість системно розбудовувати культурну політики на національному рівні", - додала прем'єр.

В свою чергу, Бережна, під час розгляду у парламенті питання про її призначення, заявила, що культуру часто недооцінюють, зводячи її лише до мистецтва і розваг.

"Насправді потенціал культури набагато ширший. Вона може і повинна бути важливим інструментом державної політики, як економічної так і зовнішньої... І сьогодні стратегічна задача - переосмислити роль культури, як інструменту впливу, зробити роль культури ширшою, інвестиції в сферу культури масштабнішими, а роботу інституцій - автономною", - наголосила Бережна.

Бережна здобула вищу освіту у Національному університеті "Києво-Могилянська академія", отримавши ступінь бакалавра за напрямом підготовки "Право" і ступінь магістра за спеціальністю "Правознавство". У 2025 році закінчила програму Школи стратегічного архітектора при Києво-Могилянській Бізнес-Школі (KMBS), здобувши кваліфікацію за напрямом "Управління та адміністрування".

З 2011 року працювала в адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери". У 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю. У 2017–2021 рр. її було включено Міжнародним юридичним довідником Chambers Europe до переліку рекомендованих юристів України в сфері оподаткування, зокрема в податкових спорах.

З 17 червня 2022 року працювала на посаду заступника міністра економіки України, а 23 липня 2025 року була перепризначена заступницею міністра економіки в об'єднане Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України.

28 липня Кабінет міністрів призначив Бережну в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій, оскільки під час перевантаження уряду 17 липня Рада не призначила нового міністра культури за відсутності погодженої кандидатури.