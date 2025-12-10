Кабмін виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків ракетно-дронової атаки РФ в Тернополі - Свириденко

Кабінет міністрів виділив 30,8 млн грн на ліквідацію наслідків російської ракетно-дронової атаки в Тернополі, повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

"У результаті цинічної атаки ворога по місту 19 листопада загинули 38 людей, серед них — 8 дітей. Кошти спрямуємо на відновлення житлових будинків, соціальних об’єктів та критичної інфраструктури", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

За її словами, рішення дозволить негайно розпочати аварійно-відновлювальні роботи та мінімізувати наслідки удару для мешканців Тернополя.

"Очікуємо від місцевої влади оперативних дій", - наголосила премʼєр.

Джерело: https://t.me/svyrydenkoy/1155