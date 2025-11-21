Інтерфакс-Україна
22:43 21.11.2025

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Жертвами масованої російської ракетно-дронової атаки на Тернопіль у ніч на 19 листопада стали семирічна громадянка Польщі та її мама, повідомив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск.

"Амельці було сім років. Сім. Польська дитина. Вона загинула в Тернополі під час жорстокого ракетного нападу Росії. Вона ніколи не здійснить жодної зі своїх мрій. Ця жорстока війна має закінчитися, і Росія не може її виграти. Бо це також війна за майбутнє наших дітей", - написав він у соцмережі Х.

Речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевір повідомив про загибель також і мами дівчинки.

"Польку вбили в Україні. Амелія. У ніч з 18 на 19 листопада Росія напала на мирних жителів у Тернополі. Серед жертв цієї жорстокості була 7-річна громадянка Польщі Амелька. Її вбили тієї ночі разом з матір'ю. Наш офіс постійно підтримує контакт з владою Тернопільської області", - написав він у совмережі Х.

Як повідомлялось, у Тернополі в результаті російської ракетної атаки зруйнована багатоповерхівка. Загинуло 27 людей, з них 3 дитини. 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Доля 13 людей не відома.

РФ здійснила масовану ракетно-дронову атаку в ніч на середу, 19 листопада.

Джерело: https://x.com/donaldtusk/status/1991933853683097985?t=MrSoxpqCjpLXHH9BrS_VCA&s=07

https://x.com/RzecznikMSZ/status/1991910815134298323

