ДСНС: Кількість загиблих у Тернополі зросла до 32, серед них шестеро дітей

Фото: https://www.facebook.com

Кількість загиблих у Тернополі станом на ранок суботи зросла до 32 людей, з них шестеро дітей, повідомляє Держслужба з НС.

"Тіло ще однієї жінки рятувальники ДСНС виявили під завалами зруйнованого будинку. Станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей", - сказано у телеграмі.

Також постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.

Надалі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару.

Як повідомлялось, у Тернополі в результаті російської ракетної атаки зруйнована багатоповерхівка. Загинуло 27 людей, з них 3 дитини. 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Доля 13 людей не відома.