Інтерфакс-Україна
Події
08:15 22.11.2025

ДСНС: Кількість загиблих у Тернополі зросла до 32, серед них шестеро дітей

1 хв читати
ДСНС: Кількість загиблих у Тернополі зросла до 32, серед них шестеро дітей
Фото: https://www.facebook.com

Кількість загиблих у Тернополі станом на ранок суботи зросла до 32 людей, з них шестеро дітей, повідомляє Держслужба з НС.

"Тіло ще однієї жінки рятувальники ДСНС виявили під завалами зруйнованого будинку. Станом на ранок кількість загиблих у Тернополі зросла до 32 осіб, серед них 6 дітей", - сказано у телеграмі.

Також постраждали 94 людини, з них 18 дітей. Безвісти зниклими вважаються 7 осіб.

Надалі тривають аварійно-рятувальні роботи після ракетного удару.

Як повідомлялось, у Тернополі в результаті російської ракетної атаки зруйнована багатоповерхівка. Загинуло 27 людей, з них 3 дитини. 94 людини постраждали, з них 18 дітей. Доля 13 людей не відома.

 

Теги: #тернопіль #жертви

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

22:43 21.11.2025
Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

Туск: унаслідок російської атаки на Тернопіль загинули громадянка Польщі та її семирічна донька

12:41 21.11.2025
У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

У Тернополі рятувальники деблокували тіла жінки та двох дітей - поліція

08:53 21.11.2025
Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

Російська атака БПЛА спричинила загибель жінки на Чернігівщині

05:52 21.11.2025
До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

До п’яти загиблих і восьми поранених збільшилась кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя

23:26 20.11.2025
П’ятеро загиблих та троє поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю - ОВА

П’ятеро загиблих та троє поранених внаслідок ворожого удару по Запоріжжю - ОВА

22:58 20.11.2025
Кількість загиблих у Тернополі зросла до 28 — ДСНС

Кількість загиблих у Тернополі зросла до 28 — ДСНС

20:39 20.11.2025
Число жертв атаки на Тернопіль зросло до 27 людей: З-під завалів дістали тіло жінки

Число жертв атаки на Тернопіль зросло до 27 людей: З-під завалів дістали тіло жінки

18:46 20.11.2025
У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14: шестеро дали про себе знати

У Тернополі кількість осіб, які не виходили на зв’язок, зменшилася до 14: шестеро дали про себе знати

17:08 20.11.2025
Нардепу Федієнку закинули публікацію відео зі стенду тернопільського заводу РЕБ, але воно знято в Києві

Нардепу Федієнку закинули публікацію відео зі стенду тернопільського заводу РЕБ, але воно знято в Києві

16:11 20.11.2025
В Тернополі в лікарнях залишаються 52 постраждалих від російського удару

В Тернополі в лікарнях залишаються 52 постраждалих від російського удару

ВАЖЛИВЕ

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Україна, Європа та США будуть працювати на рівні радників, щоб шлях до миру став працездатним - Зеленський після розмови з Венсом

"Укренерго" завтра обмежуватиме споживання всю добу в усіх регіонах обсягом від 1-3,5 черг проти 2,5-4 черг сьогодні

Зеленський поговорив з Венсом – джерело

Зеленський пропонуватиме альтернативи до пунктів "плану 28", але без приводів звинуватити Україну в небажанні миру

ОСТАННЄ

Низка сенаторів США обох партій висловили скептицизм стосовно плану Трампа по досягненню миру в Україні

Держприкордонслужба: на Донеччині знищено рухомий пункт розвідки та управління ППО "Овод" окупантів

У Харківській області двоє постраждалих внаслідок ворожих обстрілів протягом доби

В Голубівці на Донеччині минулої доби загинула людина, ще одну поранено - ОВА

Українську тактичну балістичну ракету FP7 поставлять на озброєння ЗСУ до кінця 2025р - головний конструктор компанії Fire Point

Сибіга: Польща повинна бути залучена до зусиль з встановлення миру в Україні

Президент Польщі: Ціною миру не може бути досягнення стратегічних цілей агресором, а агресором була і є РФ

Вночі безпілотники масовано атакували тимчасово окупований Крим, зокрема електропідстанцію в Красноперекопську

Сили оборони України у ніч проти суботи знешкодили 89 ворожих БпЛА, є влучання БпЛА на 15 локаціях, а також балістичної ракети на одній локації – ПС ЗСУ

Ворог атакував Херсонщину, шестеро людей постраждали - ОВА

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА