Одна людина загинула і п'ятеро поранені внаслідок ворожих атак у Дніпропетровській області - ОВА

Один загиблий і п'ятеро поранених, в тому числі двоє дітей внаслідок атак ворожих дронів та артобстрілів у Дніпропетровській області, повідомив в.о. начальника ОВА Владислав Гайваненко у телеграм-каналі.

"Пізно ввечері росіяни скерували FPV-дрони на Зеленодольську та Грушівську громади Криворіжжя. В останній тяжкі травми отримав 51-річний чоловік. Лікарі боролися за його життя, але врятувати не вдалося. Співчуття рідним і близьким. У районі понівечені сільськогосподарське підприємство, приватний дім, газогін. Горів будинок на колесах", - написав Гайваненко у Телеграм.

За його інформацією четверо цивільних, в т.ч. 14-річний хлопчик постраждали через атаку БпЛА в Межиріцькій громаді Павлоградського району. Стан потерпілої 41-річної жінки медики оцінюють як важкий. Також зафіксовано пожежу й руйнування будинків.

У Нікопольському районі - по райцентру, Покровській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах ворог застосував артилерію та FPV-дрони. Постраждала 13-річна дівчинка. Побиті 2 п'ятиповерхівки, школа мистецтв, авто.

У Дніпрі БпЛА поцілив в адмінбудівлю, спричинивши пожежу, зачепило 3 багатоквартирні будинки, авто.

