Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер

Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"Наразі в столиці внаслідок атаки ворога постраждали 8 людей. Пʼятьох із них медики госпіталізували", - написав він у телеграмі.

Також, за його словами, в Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах. Там частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.

Також зафіксовано пожежу в Дніпровському районі на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.

Кличко додав про виклик медиків у Деснянський та Соломʼянський район.

Також в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.