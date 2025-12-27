08:46 27.12.2025
Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва – мер
Уже восьмеро постраждалих унаслідок ворожої атаки Києва, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"Наразі в столиці внаслідок атаки ворога постраждали 8 людей. Пʼятьох із них медики госпіталізували", - написав він у телеграмі.
Також, за його словами, в Дарницькому районі, поруч з будинком, куди влучив БпЛА, теж пожежа в будинку, на верхніх поверхах. Там частково зруйновані 24-ий та технічний поверхи. Постраждалих наразі немає.
Також зафіксовано пожежу в Дніпровському районі на рівні четвертого поверху 18-поверхового будинку.
Кличко додав про виклик медиків у Деснянський та Соломʼянський район.
Також в Дарницькому районі внаслідок падіння уламків палають автівки.