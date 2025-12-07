Інтерфакс-Україна
19:33 07.12.2025

Кількість загиблих у Куп'янську-Вузловому зросла до двох - Нацполіція

Мирний житель, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу  Куп'янська-Вузлового (Харківська обл) у неділю, помер.

"Попри зусилля лікарів постраждалий помер під час надання медичної допомоги", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

Як повідомлялося раніше, внаслідок ворожого удару по Куп'янську-Вузловому загинула місцева жителька 68 років. Її 69-річний чоловік отримав важкі поранення. Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України.

