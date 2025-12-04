Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські терористи забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.