07:18 04.12.2025
Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона
У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Російські терористи забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні", - написав він у телеграмі.
Прокудін зазначив, що медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.