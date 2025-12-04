Інтерфакс-Україна
Події
07:18 04.12.2025

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

1 хв читати
Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Російські терористи забрали життя ще однієї дитини на Херсонщині. 6-річна дівчинка, яка учора постраждала через ворожий артобстріл Дніпровського району Херсона, померла в лікарні", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що медики до останнього намагалися врятувати її життя, але травми виявилися надто тяжкими.

 

Теги: #херсонська_область #жертви #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:04 03.12.2025
Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

Кількість загиблих у Харкові зросла до двох

18:58 03.12.2025
Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

Кривий Ріг: є влучання балістикою, попередньо Іскандер-М, в адміністративну будівлю, одна жінка поранена

15:12 03.12.2025
У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

У Харкові вибух, є загиблий та двоє постраждалих - мер

08:03 03.12.2025
Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

Двоє загиблих і троє постраждалих внаслідок атаки російських БпЛА у Дніпропетровській області – ОВА

14:06 02.12.2025
Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

Кількість загиблих у Тернополі через російський удар 19 листопада зросла до 36 — Нацполіція

19:38 01.12.2025
Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

Через ворожі обстріли у Херсонській області зазнали поранень 13 цивільних - прокуратура

18:50 01.12.2025
Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

Число постраждалих в Дніпрі зросло до 43 осіб, 10 у важкому стані – обладміністрація

15:47 01.12.2025
В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

11:57 01.12.2025
У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

У Дніпрі внаслідок ракетної атаки загинули троє людей, восьмеро постраждалих

08:53 01.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, дев'ять людей постраждали, з них одна дитина

Ворог атакував Херсонщину, дев'ять людей постраждали, з них одна дитина

ВАЖЛИВЕ

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Умєров зустрінеться з перемовниками Трампа в четвер у Маямі - ЗМІ

Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА