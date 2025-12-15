Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, шестеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Чорнобаївка, Станіслав, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Понятівка, Микільське, Антонівка, Кізомис, Золота Балка, Софіївка, Дніпровське, Комишани, Тягинка, Урожайне, Велетенське, Веселе, Дослідне, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Хрещенівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили фермерське господарство та супермаркет.