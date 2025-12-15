Інтерфакс-Україна
Події
08:18 15.12.2025

Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

1 хв читати
Ворог атакував Херсонщину, шестеро постраждалих

Російські війська атакували Херсонську область, шестеро постраждалих, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 6 людей дістали поранення", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Чорнобаївка, Станіслав, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Понятівка, Микільське, Антонівка, Кізомис, Золота Балка, Софіївка, Дніпровське, Комишани, Тягинка, Урожайне, Велетенське, Веселе, Дослідне, Дудчани, Іванівка, Козацьке, Львове, Милове, Одрадокам'янка, Ольгівка, Понятівка, Придніпровське, Розлив, Токарівка, Хрещенівка та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 4 приватні будинки. Також окупанти понівечили фермерське господарство та супермаркет.

 

Теги: #херсонська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:33 15.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, п'ятеро постраждалих, пошкоджено інфраструктуру і транспортне підприємство

07:09 15.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

Під ворожим обстрілом опинилися 24 населені пункти Запорізької області, є постраждалі

22:02 14.12.2025
МВС: До 14 осіб зросло кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів

МВС: До 14 осіб зросло кількість постраждалих у Запоріжжі внаслідок ворожих обстрілів

11:18 13.12.2025
Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, загинули три людини

Росіяни 17 разів обстріляли Донеччину, загинули три людини

08:48 13.12.2025
Ворог атакував Херсонщину, семеро постраждалих

Ворог атакував Херсонщину, семеро постраждалих

08:36 13.12.2025
У результаті масованих ворожих ударів по Україні знеструмлено частину Херсонщини

У результаті масованих ворожих ударів по Україні знеструмлено частину Херсонщини

08:21 13.12.2025
Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

Росіяни обстріляли громади Дніпропетровщини, двоє постраждалих, пошкоджено інфраструктуру та ЛЕП

07:49 13.12.2025
Під ворожим обстрілом опинилися 16 населених пунктів Запорізької області

Під ворожим обстрілом опинилися 16 населених пунктів Запорізької області

19:21 12.12.2025
Хлопчика вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

Хлопчика вдалося повернути з ТОТ Херсонщини – ОВА

15:28 11.12.2025
Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

Група дітей повернулася з ТОТ Херсонської області

ВАЖЛИВЕ

Зеленський готується до зустрічі з американською переговорною командою у Берліні

Зеленський у п’ятницю відвідає з візитом Польщу

США запропонували компроміс по Донбасу у вигляді відходу ЗСУ та незаходу на цю територію військових РФ – Зеленський

Зеленський: у разі провалу цих переговорів треба брати себе в руки, знаходити інший шлях і знов робити все, щоб війна закінчилась

Зеленський повідомив, що питання щодо керівника ОП залишається відкритим

ОСТАННЄ

Уряд запускає відбір кандидатів до наглядових рад ключових енергетичних компаній – прем'єрка

Через обстріл на Дніпропетровщині знеструмлено залізничну контактну мережу, поїзди затримуються - Укрзалізниця

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 207 од. спецтехніки

15 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Кількість жертв теракт у Сіднеї зросла до 16 осіб, серед них 10-річна дитина - ЗМІ

Глави МЗС Польщі та Угорщини посперечалися через заяву Орбана про замороження активів РФ

За нардепку Скороход внесли заставу "треті особи" - ЗМІ

На фронті більше 140 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

Міжнародна федерація шахів має намір допустити росіян до турнірів із національною символікою

На Одещині після масованих ударів РФ усі служби працюють у цілодобовому режимі

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА