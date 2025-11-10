Інтерфакс-Україна
Події
08:09 10.11.2025

Сенат США ухвалив законопроєкт щодо фінансування американського уряду

Сенат США проголосував за акт, яким поновлюється фінансування уряду країни, повідомляє CNN.

"Голосування відбулося після того, як група з восьми сенаторів-демократів-центристів досягла угоди з лідерами Сенату від Республіканської партії та Білим домом про відновлення роботи уряду в обмін на майбутнє голосування щодо продовження підвищених субсидій на медичне страхування", - йдеться в повідомленні CNN.

"До відновлення роботи уряду ще далеко. Будь-який сенатор може затримати розгляд пакету на кілька днів, а Палата представників повинна буде повернутися і прийняти угоду, укладену в Сенаті, перш ніж вона буде направлена на стіл президента Дональда Трампа", - зазначає CNN.

 

Теги: #сенат #голосование #шатдаун #сша

