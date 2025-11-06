Венс пояснив наслідки шатдауну в США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс пояснив можливі наслідки, які можуть виникнути після призупинення роботи американського уряду.

"Надзвичайна ситуація в авіації, яка призведе до значних затримок у подорожах для всіх американців. Програми допомоги з продовольчими талонами та інші програми допомоги для нужденних американців закінчуються. Велике навантаження на наші військові та національну безпеку", - пише він в соцмережі Х.

Венс заявив, що те, що роблять демократи щодо припинення роботи уряду, справді безпрецедентно, і хоча адміністрація захистила американський народ від найгірших наслідків, все це станеться незабаром.

"Припинення роботи уряду тепер перетворилося з фарсу на трагедію, і наслідки цієї надзвичайної ситуації національного масштабу лягають на кожного сенатора та конгресмена, який відмовляється відкрити роботу уряду", - резюмував Венс.

Як повідомлялося, Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) у четвер представить список найбільш завантажених аеропортів, у яких скоротять кількість рейсів на 10% через тривале припинення роботи федеральних установ країни (шатдауну).

Джерело: https://x.com/JDVance/status/1986526560325623988