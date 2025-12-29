Інтерфакс-Україна
Події
10:07 29.12.2025

Кабмін затвердив оновлений держстандарт початкової освіти

Фото: Unsplash

Кабінет міністрів України затвердив оновлений державний стандарт початкової освіти з 1 вересня 2028 року, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

"Попередній стандарт початкової освіти було ухвалено у 2018 році. Його оновлення — це плановий процес, передбачений законодавством, який дає змогу актуалізувати зміст освіти відповідно до сучасних підходів", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що оновлений стандарт продовжує реформу Нової української школи та узгоджується з комплексною політикою "Освіта для життя", визначаючи сучасні підходи до організації навчання. 

У відомстві розповіли, що одне з ключових оновлень — зміни в структурі результатів навчання, зокрема, в оновленому стандарті, окрім загальних і конкретних результатів навчання, визначено орієнтири для оцінювання.

"Вони лягають в основу створення модельних навчальних програм і підручників та показують, як вимоги стандарту перевіряються на практиці. Водночас перелік освітніх галузей не змінюється, адже він є наскрізним для всіх стандартів освіти. Така структура допомагає вчителю краще бачити поступ дитини й забезпечує послідовність навчання. Завдяки такій структурі початкова та базова школа працюватимуть більш злагоджено", - додали у міністерстві.

Також стандарт посилює увагу до безпеки, добробуту та вікових особливостей молодших школярів, що відображено в описах ключових компетентностей і наскрізних умінь, зокрема тих, що стосуються безпечної поведінки, взаємодії з іншими та врахування індивідуального темпу навчання дітей.

"Документ враховує, що молодші школярі сьогодні стикаються зі стресом, тривожністю та втратами, тож школа має бути простором підтримки. Це дає орієнтири для організації освітнього процесу з урахуванням добробуту та безпеки дітей", - розповіли у відомстві.

Крім того, в оновленому стандарті уточнено підходи до індивідуалізації навчання та організації освітнього процесу для учнів з різними освітніми потребами.

"Це означає, що школа має створювати безпечне й доступне освітнє середовище для кожної дитини. Зокрема, передбачено можливість корекційно-розвиткової підтримки для тих учнів, які цього потребують. Також враховано мовно-культурне та психофізичне різноманіття учнів, зокрема дітей, які навчаються мовами корінних народів і національних меншин або жестовою мовою", - йдеться в повідомленні.

Серед іншого, оновлений стандарт: узгоджено зі стандартом базової середньої освіти; він враховує те, що значна частина життя дітей сьогодні відбувається у цифровому середовищі; продовжує логіку "Нової української школи" (НУШ).

Як повідомлялося, 26 листопада Кабінет міністрів затвердив державний стандарт дошкільної освіти.

Теги: #держстандарт #початкова_школа

