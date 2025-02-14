Міносвіти розпочало оновлення держстандарту початкової освіти

Міністерство освіти і науки України розпочало оновлення державного стандарту початкової освіти.

"Упродовж лютого–березня робоча група проаналізує семирічний досвід упровадження чинного державного стандарту початкової освіти та запропонує зміни для підвищення ефективності навчання в початковій школі", - йдеться у повідомленні міністерства.

Зазначається, що Міносвіти залучило до роботи фахівців галузі та провідних експертів, зокрема вчителів-практиків, серед яких — Леся Павлюк, вчителька початкових класів з Івано-Франківська, яка увійшла до 50 найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize 2025.

Зокрема, робоча група зосередилася на кількох ключових напрямах: перегляд формулювання мети початкової освіти та її узгодження із загальною метою середньої освіти, уточнення ціннісних орієнтирів відповідно до викликів сьогодення та чинного законодавства; упорядкування вимог до обов'язкових результатів навчання за всіма освітніми галузями; розвиток компетентнісного потенціалу для кожної освітньої галузі та базових знань і вмінь, які мають опанувати учні початкової школи; розроблення нової редакції базового навчального плану з урахуванням сучасних освітніх потреб, зі збереженням навчального навантаження для якісного викладання предметів.

Крім того, повідомляється, що оновлення стандарту потрібно для узгодження його структури з новими стандартами базової середньої освіти (5–9 класи) та профільної середньої освіти (10–12 класи).

"Оновлений державний стандарт початкової освіти стане основою для нової типової освітньої програми, модельних навчальних програм до предметів/інтегрованих курсів, сучасних підручників для 1–4 класів та інноваційного освітнього контенту. Важливо, що стандарт враховуватиме потреби всіх учнів, зокрема дітей з особливими освітніми потребами, що сприятиме створенню інклюзивного навчального середовища", - додали у відомстві.

Етапи впровадження оновленого державного стандарту початкової освіти: до 31 березня 2025 року робоча група має подати пропозиції щодо змін; далі Міносвіти проаналізує подані пропозиції та підготує проєкт змін до стандарту, після чого його має затвердити уряд; наступний етап передбачає розроблення освітніх програм; на завершальному етапі впровадження оновленого стандарту відбудеться навчання педагогів.

"Оновлення державних стандартів освіти — це законодавчо визначений процес, що відбувається щонайменше раз на 8–10 років. Наразі зміни стосуються лише стандарту початкової освіти. Перегляд стандартів базової та профільної освіти відбуватиметься у визначені законодавством терміни після завершення їхнього пілотування. Зокрема, пілотування державного стандарту базової середньої освіти завершиться в травні 2026 року", - повідомили в Міносвіти.