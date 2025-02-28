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12:17 28.02.2025

Початкова школа має бути всюди, де є діти, - Лісовий

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Початкова школа має бути всюди, де є діти, - Лісовий

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявляє, що початкова школа має бути всюди, де є діти, незалежно від кількості учнів.

"Підхід Кабінету міністрів наступний: школа має бути всюди, де є діти. Незалежно від того, яка комплектація, скільки там дітей. Якщо там є п'ятеро дітей – то початкова школа залишається. Як ми будемо адмініструвати цю мережу – це питання інше. Але школа, особливо початкова, має бути всюди, де є діти", - сказав Лісовий під час "години запитань до уряду" у Верховній Раді в п'ятницю, пряму трансляцію якої в YouTube веде народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність").

Водночас він наголосив, що старша профільна школа має бути абсолютно укомплектована вчителями, обладнанням і учнями для того, щоб забезпечити профільність навчання за напрямками.

Теги: #початкова_школа

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