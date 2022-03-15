ВР підтримала створення резервних копій державних інформаційних ресурсів

Верховна Рада під час пленарного засідання у вівторок підтримала законопроект №7152 "Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів".

"За" проголосували 345 народних депутатів за необхідних 226 голосів.

Відповідно до пояснювальної записки до документа, цей закон, зокрема, дозволяє створювати резервні копії державних інформаційних ресурсів із дотриманням встановлених для таких ресурсів вимог щодо їхнього захисту, цілісності, конфіденційності, а також розміщувати їх за межами України.

Крім того, документ дає можливість розміщення інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів за межами України.

Раніше таку постанову (№263) вже ухвалив Кабінет Міністрів України.