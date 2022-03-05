Події

16:32 05.03.2022

Невакциновані від COVID-19 держслужбовці та посадові особи місцевого самоврядування можуть працювати у воєнний час

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Міністерство охорони здоров'я призупинило до завершення воєнного стану дію актів про відсторонення від роботи невакцинованих від COVID-19 державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, повідомляють у Національному агентстві з питань державної служби (НАДС).

Зокрема, згідно з роз'ясненням Нацагентства держслужби, Міністерство охорони здоров'я 25 лютого видало наказ, яким до завершення воєнного стану призупинило дію наказу "Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковій профілактичній вакцинації".

Отже, усі ухвалені раніше накази та розпорядження державних органів та органів місцевого самоврядування про відсторонення невакцинованих від COVID-19 працівників втратили чинність.

У зв'язку з цим відсторонених раніше працівників допущено до виконання посадових обов'язків.

Теги: #вакцинація #держстандарт
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