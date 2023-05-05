Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва на другий квартал 2023 року покращився на 4,1 процентних пункти (п.п.) порівняно з першим кварталом – до "мінус" 50,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат.).

При цьому, за даними відомства, показник ділових очікувань другого кварталу минулого року становив близько "мінус" 70%.

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка нестачі поточного обсягу замовлень покращилась на 7 п.п. - До "мінус" 69%. Так, 71% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як недостатнє, 28% – як нормальне для сезону.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками другого кварталу поточного року очікують на 49% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують 7% опитаних компаній, а 44% не очікують будь-яких змін у ціновій політиці.

За даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на чотири місяці, що відповідає показнику у першому кварталі.

Статвідомство зазначає, що у другому кварталі 2023 року негативний вплив на будівництво матимуть фінансові обмеження (близько 45%), недостатній попит (35%) та інші фактори (64%).

Скорочення кількості працівників у квітні-червні очікують 36% опитаних компаній, тоді як 54% вважають, що їхня кількість залишиться незмінною, а 10% – збільшиться.

За даними Держстату, 54% респондентів відзначили зниження обсягу виконаних будівельних робіт у минулому кварталі, 18% - заявили про збільшення обсягів.

Опитування показало, що 99% компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації на підприємствах.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.