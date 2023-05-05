Події

01:21 05.05.2023

Ділові очікування на будівельному ринку України на ІІ кв. покращали на 4,1 в.п.

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Індикатор ділової впевненості на українському ринку будівництва на другий квартал 2023 року покращився на 4,1 процентних пункти (п.п.) порівняно з першим кварталом – до "мінус" 50,3%, повідомила Державна служба статистики (Держстат.).

При цьому, за даними відомства, показник ділових очікувань другого кварталу минулого року становив близько "мінус" 70%.

Згідно з даними проведеного відомством опитування компаній будівельної галузі, оцінка нестачі поточного обсягу замовлень покращилась на 7 п.п. - До "мінус" 69%. Так, 71% опитаних компаній оцінили свій поточний обсяг замовлень як недостатнє, 28% – як нормальне для сезону.

Підвищення цін на свої послуги за підсумками другого кварталу поточного року очікують на 49% респондентів. Зниження вартості будівельних робіт прогнозують 7% опитаних компаній, а 44% не очікують будь-яких змін у ціновій політиці.

За даними Держстату, компанії-учасники опитування забезпечені замовленнями в середньому на чотири місяці, що відповідає показнику у першому кварталі.

Статвідомство зазначає, що у другому кварталі 2023 року негативний вплив на будівництво матимуть фінансові обмеження (близько 45%), недостатній попит (35%) та інші фактори (64%).

Скорочення кількості працівників у квітні-червні очікують 36% опитаних компаній, тоді як 54% вважають, що їхня кількість залишиться незмінною, а 10% – збільшиться.

За даними Держстату, 54% респондентів відзначили зниження обсягу виконаних будівельних робіт у минулому кварталі, 18% - заявили про збільшення обсягів.

Опитування показало, що 99% компаній досить складно передбачити майбутній розвиток бізнес-ситуації на підприємствах.

Статдані наведено без урахування тимчасово окупованого Криму та тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Теги: #україна #будівництво #держстандарт #ділові_очікування

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