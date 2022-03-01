Події

16:16 01.03.2022

Гетманцев виступив проти списання українського боргу, але розраховує на реструктуризацію

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Україна не потребує списання боргів, проте розраховує на реструктуризацію, повідомив голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Ініціатива голови Рахункової палати (про списання боргів України - ІФ) - це більше його особиста ініціатива, і я не думаю, що ми з вами можемо і говоритимемо про списання боргів (...) Безперечно, ми говоритимемо і про реструктуризацію боргу, але вимога про списання всіх боргів не потрібна ні нам, ні нашим партнерам", - сказав він в ефірі телеканалу "Рада" у вівторок.

Як повідомлялося, голова Рахункової палати Валерій Пацкан 1 березня виступив за списання зовнішнього боргу України у зв'язку із військовою агресією Росії проти України. За його словами, на сьогодні зовнішній борг становить 1,6 трлн грн, або понад $57 млрд.

Теги: #зовнішній #списання #гетманцев #держстандарт
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