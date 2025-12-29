У Мелітополі внаслідок вибуху зазнали поранень четверо російських солдатів — ГУР

У тимчасово окупованому Мелітополі 20 грудня внаслідок вибуху поранень зазнали четверо російських солдатів, було пошкоджено військовий вантажний автомобіль "Урал", повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Гуркіт у Мелітополі скосив щонайменше четверо російських окупантів та пошкодив "Урал". Вранці 20 грудня 2025 року у районі промзони тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області російські загарбники завантажували свій військовий "Урал"", - йдеться у повідомленні ГУР у телеграм-каналі у понеділок.

Зазначається, що промзону Мелітополя підрозділи російських окупаційних військ використовують як склади боєприпасів та місце базування своєї військової техніки. "У момент максимальної концентрації московитів біля вантажівки пролунав вибух ― щонайменше четверо окупантів важкі "300", їхній "Урал ― пошкоджено", - повідомляють військові розвідники.