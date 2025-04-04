Інтерфакс-Україна

Події

11:23 04.04.2025

ГУР: В Мелітополі знищено броньовик з "кадирівцями"

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ГУР: В Мелітополі знищено броньовик з "кадирівцями"

Втрати окупантів в результаті вибуху броньованого автомобілю "Тігр" на тимчасово окупованій території Мелітополя (Запорізька обл.) 3 квітня склали, як мінімум, п'ятеро осіб, повідомила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"3 квітня 2025 року на околиці тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вибухнув броньований автомобіль "тіґр" російських загарбників. Всередині перебував ворожий екіпаж та десант окупаційного підрозділу "ахмат восток". Втрати ворога склали щонайменше п’ять "кадирівців", - йдеться у повідомленні ГУР у п'ятницю.

Теги: #мелітополь #гур_мо

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